〈房產〉桃園龜山預售買氣旺 近一年以4528件奪冠

2021 年 7 月起「實價登錄 2.0」上路後，交易資訊不透明的預售屋成交行情也必須揭露，房仲業者根據登錄資料，針對近一年全台各縣市行政區預售屋交易量進行排序，全台預售屋交易冠軍由桃園市龜山區以 4528 件拿下。

其次是桃園市中壢區 3850 件位居第二，台中市北屯區則以 3777 件位居第三，就連第十名的竹北市也有 1508 件交易。

針對全台預售屋市場交易熱絡，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台灣經濟表現、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐下，推升民眾看好房市發展的預期心態，讓房市買氣持續升溫，也帶動預售屋交易在全台遍地開花。

統計近一年全台各行政區預售屋交易狀況，前十名行政區集中在新北市、桃園市及台中市，各有三個行政區入榜，其中前兩名為桃園市的「龜山區」和「中壢區」，交易件數分別為 4528 件、3850 件，陳金萍表示，身為六都之一的桃園，近期房市熱度不低，受惠於建設機能議題到位、就業機會充足，且區域內重劃區多、推案量大，加上房價又較雙北市親民，吸引不少雙北客群卡位。就龜山區來說，是全台唯一突破 4000 件的行政區，平均單價為每坪 29.1 萬元，平均總價約為 1043 萬元，交易熱區落在 A7 重劃區。

A7 為機場捷運桃園的第一站，與台北車站僅相隔 7 站，大概 20 多分鐘即可抵達，對於通勤族來說仍是可以接受的範圍，加上總價千萬即可購得小宅，對於首購族來說負擔相對輕鬆。熱門交易前三名社區為「大亮泊」、「文華天際」和「玄泰 T1」。

中壢區預售屋平均單價為每坪 35.4 萬元，平均總價約為 1328 萬，陳金萍指出，中壢區有青埔特區、過嶺重劃區兩大重劃區，桃園青埔特區隨著大型交通建設及商場紛紛到位，成為近年熱門推案區，便捷的交通機能吸引不少從雙北外移的首購族、通勤族、新婚族及置產族購入；而距離青埔 15 分車程的過嶺重劃區，也是近年桃市購屋熱區，因房價約青埔 1/2 價格，且周邊也有 Costco、全聯福利中心、億客成、路易莎等量販、餐飲進駐，生活機能便利，而深受在地換屋族的青睞。熱門交易前三名社區為「國家大院」、「亞昕喜徠登」和「樺龍青蔦」。

第三名的台中北屯區以 3777 件位居第三，平均單價為每坪 35 萬元，平均總價約為 1552 萬元。陳金萍說明，北屯區近年發展迅速，重大建設與投資利多百花齊放，由 74 號快速道路、捷運綠線及等重要交通建設的帶動下，交通路網漸趨完善，還有水湳經貿園區、台中巨蛋、洲際娛樂商城、環球購物中心等重大建設題材支撐，吸引大量人口遷入北屯區，剛性需求相當旺盛。加上區內新興重劃區多，包含北屯機廠、單元 12、水湳經貿園區、十一期及十四期等重劃區，各大建商陸續搶進購地，推案表現亮眼，如總太、順天、冠德、亞昕等上市櫃建商皆陸續推出新案，讓北屯區房市熱鬧非凡。熱門交易前三名社區為「心之所向」、「達麗創世紀」和「登陽林映道」。

從預售屋的實價登錄揭露統計發現，前十大預售屋交易熱區平均單價，僅有台中市梧棲區、桃園市龜山區還在 1、2 字頭，其餘都已站上 3 字頭。若從總價來看，前十大預售屋交易熱區除台中市梧棲區之外，其餘都超過 1000 萬元門檻！其中成交價格最高的是台中市西屯區，平均總價為 2182 萬元，緊追在後的是新北市板橋區 2005 萬元，第三名的則是新竹縣竹北市，平均總價落在 1734 萬元。陳金萍表示，目前國內缺工缺料嚴重、通膨高漲的情況下，營建成本居高不下，房價恐難下修。



