〈房產〉新北攜手麗寶集團打造智慧產業聚落 總投資逾270億元

麗寶集團旗下麗寶建設今 (22) 日與新北市府首例立體化產業園區委託開發案簽約，麗寶集團指出，此一新北市寶高產業園區二期開發案，將開發出 7.8 萬坪樓地板面積，總成本約 270.47 億元，預計於 2026 年完工後銷售。

「新店寶高智慧產業園區委託開發、租售及管理計畫案第二期」開發案，麗寶建設指出，將以「環境永續」、「AI 智能」、「健康安全」及「共享循環」為設計理念，打造因應未來趨勢的超機能產業園區。

麗寶集團指出，第一期寶高產業園區與廠辦大樓，新北政府已優先完成興建並於 2021 底完工啟用，鴻海 (2317-TW)、華電聯網 (6163-TW)、美商太陽鳥等企業研發單位即將進駐。第二期的寶高智慧產業園區，將結合第一期新北市政府已優先完成的廠辦大樓，再次整體規劃開發，以 1+1 大於 2 的概念，匯聚智慧城市產業研發能量，非常適合研發單位與新創產業進駐。

新北市長侯友宜表示，二期的寶高智慧產業園區將可創造近 2 萬名的就業機會與 286 億元的產值，整體的園區將會形成台灣智慧城市標竿的產業聚落。

新店寶高產業園區二期開發案總成本約 270.47 億元，園區面積 1.6 萬坪，可創造總樓地板約 7.8 萬坪的智慧產業園區。立體化設計可以讓土地有效利用，尤其在寸土寸金的雙北，更適合立體化園區的開發。寶高智慧產業園區第二期新建工程，預計規劃六座不同高度樓層建築，預計在 2026 年完工後開始銷售。