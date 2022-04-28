〈央行理監事會揭密〉看我國20年來房價漲幅全球名列前矛 不排除加強打炒房

台灣央行今 (28) 日公布第一季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，對於選擇信用管制措施的相關討論，有理事指出，過去 20 年我國實質房價累計漲幅在全球位居前幾名，也有理事表示，若有必要，應繼續加強此措施，而即便採取力道較強的措施，房價不見得可隨之下跌。

有位理事提到，依最新數據顯示，去年第 4 季各區域無論是中古屋或新成屋，房價漲幅均相當高，並遠高於第 3 季，且以新竹縣市漲幅居冠。

儘管不動產貸款年增率稍有下降，但也有基期因素，因此，是否確有下降的趨勢仍待觀察，若以不動產貸款集中度而言，則呈持續攀升情形。

此理事進一步提到，與其他國家近期實質房價指數年增率相比，台灣看似不高，但若以過去 20 年累計實質房價漲幅而言，我國實質房價累計漲幅在全球位居前幾名，應針對選擇性信用管制措施多加討論。

另位理事則表示，當前房價年增率高，央行宜密切關注，若有必要，應繼續加強選擇性信用管制措施。

也有理事提到，主要都會區房價漲幅高，民眾因預期通膨上升，想買房保值，若有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。

有理事認為，目前央行採行的選擇性信用管制措施，相對上管制範圍較小，未來或可思考將央行選擇性信用政策的影響力，往其他面向延伸。

根據 2010 年央行實施雙北和桃園特定地區購屋貸款規範措施經驗，當時房價並未因此大幅下修，其後因房地合一稅 1.0，加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016 年房價才開始下跌，因此，該理事指出，未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，房價能否隨之下跌，持保留看法。