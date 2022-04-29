各國央行積極經營社群媒體 觸角伸向Instagram 再進軍抖音

為了加強貨幣政策傳導效果，各國央行除了官網發布的正式聲明之外，也開始經營社群媒體帳號，雖然目前仍以臉書、推特為主，但也有央行把觸角伸到 Instagram(IG)，接下來甚至可能登上抖音平台。

截至 2021 年底，全球已有 71 國央行在 IG 上活動，以印尼央行追蹤者人數最多，目前接近 70 萬人，緊追在後的是委內瑞拉央行和巴西央行。美國的貨幣機關中，芝加哥聯邦準備銀行以 7398 名追蹤者居首。

多國央行正設法帶領經濟走過史上少見的通膨狂潮，格外凸顯對外政策溝通效果的重要性。但央行擁抱社群媒體、希望與更年輕民眾搭起橋樑的做法，有時可能弄巧成拙。

曾任日本銀行 (BOJ，央行) 委員的慶應大學經濟學教授 Sayuri Shirai 說，年輕人較容易失去耐心，央行發文必須用很短的句子，但字句上一不小心，可能導致徹底的誤解。

印尼央行替印尼咖啡宣傳

追蹤人數眾多的央行，運用 IG 的方法各有不同。印尼央行一天發好幾次文章，內容包括如何避免網路詐騙的小祕訣，或是用香醇咖啡的照片，替印尼咖啡宣傳。

巴西央行的 IG 頁面有一連串名為「冷靜！央行來解釋」的影片，提供從繳罰款到避免折扣季衝動消費的各種實用資訊。委內瑞拉央行則是一天發一次文，內容為主要匯率表。

聖路易聯準銀引發的感恩節爭議

美國聖路易聯準銀去年 11 月感恩節前，曾在推特發文說明以黃豆準備一頓全素食晚餐，比傳統火雞大餐更便宜，也更富含蛋白質。

這篇文章很快招來罵名，憤怒的用戶在底下回文表示，沒人想要從聯邦銀行口中聽到任何有關飲食攝取的建議。

聖路易聯準銀去年的感恩節火雞大餐推文弄巧成拙。(圖: AFP)

哈佛甘迺迪政治學院研究員 Megan Greene 說，中央銀行的思維極為細緻、複雜且充滿技術細節，因此不容易濃縮成一條推文，反而可能為了說明清楚，卻犯下過度簡化或招致誤解的結果。

央行政策溝通比較成功的例子，可以從牙買加央行取經。2019 年，牙買加央行因為政策溝通不佳被輿論批評，該央行於是發表多首雷鬼音樂的影片，解釋貨幣政策改變，才化解危機。

印尼央行登上抖音

央行接下來可能把實驗的疆界推向短影音平台抖音。在這方面，印尼央行再度走在各國前面，本月開始已經在抖音張貼文章，其中一則影片內容是宣傳印尼有潛力成為伊斯蘭金融中心，另一則影片是用漫畫解釋，如何在線上繳納汽車違停罰款。