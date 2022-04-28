日圓現鈔賣出價跌破0.23字頭 換5萬台幣多賺近4000元

日圓兌美元匯率貶不停，今 (28) 日更摜破 130 大關，創 20 年新低，震撼亞洲匯市，日圓兌新台幣同步走軟，現鈔賣出價失守 0.23 字頭，以 0.2296 元作收，改寫逾 25 年新低紀錄。若與今年 3 月初高點相較，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到近 4000 元。

美元近來強勢走高，熱錢不斷撤出亞洲市場，在美國聯準會趨向鷹派升息之際，日本央行持續與全球背道而馳，維持超寬鬆貨幣政策，基準利率維持 -0.1% 不變，日圓今天應聲重挫，摜破 130 重要心理關卡，並觸及 131，創下 20 年來新低，日圓僅花了約一個月的時間便從 120 貶至 130 價位。

日圓兌新台幣方面，若以今年 3 月初高點來看，當時現鈔賣出價 0.2493 元，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 20 萬 561 日圓，今天日圓現鈔賣出以 0.2296 元作收，再度創下台銀有統計以來新低，兌換新台幣 5 萬元約可換得 21 萬 7770 日圓，僅不到 2 個月的時間，就能多換 17209 日圓，約合新台幣 3951 元。

亞洲貨幣今天全面跳水，根據央行統計，美元指數上漲 0.62%，日圓重挫多達 1.99%，為亞幣中最弱勢，人民幣同步重貶 0.76%，歐元貶值 0.64%，韓元貶值 0.57%，新台幣及新加坡幣分別貶值 0.44%、0.4%。

Fed 正在醞釀第二波升息，升 2 碼已成為官員們的共識，同時準備縮減 9 兆美元資產負債表，目標每月減少上看 950 億美元規模，縮表可能於 6 月展開，匯市專家認為，在日本央行貨幣政策不變下，日圓恐續呈弱勢，哈日族宜分批換匯，並留意全球央行動態。