日本2021年度鋁材軋延品出貨量年增9.4% 優於疫情前水準

日本鋁業協會 (Japan Aluminium Association) 週四 (28 日) 宣布，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 鋁材軋延品 (含鋁板、鋁擠型) 的累計出貨量年增 9.4% 至 189 萬 7466 公噸，睽違 4 年出現正成長，也超越疫情前的 2019 年度出貨量 187 萬 9120 公噸。前年度因疫情干擾導致需求量減少，出貨量下滑。

日本 2021 年度的鋁材軋延品出貨量當中，鋁板出貨量年增 10.7% 至 117 萬 5053 公噸，睽違 5 年出現正成長。在疫情影響之下，選擇在家飲酒的日本民眾大增，使得主要品項之一的鋁罐用板材出貨量年增 2.4% 至 40 萬 956 公噸。另外在汽車用途方面年增 11.3%，原因是汽車廠商普遍使用鋁板來減少車重。

另一方面，鋁擠型出貨量年增 7.3% 至 72 萬 2413 公噸，睽違 4 年出現正成長。受疫情干擾的住宅需求回溫，相關的鋁擠型出貨量年增 5.2% 至 43 萬 1324 公噸；而汽車用鋁擠型出貨量則是年增 1.8%。還有日本民眾由於疫情關係，減少使用大眾交通工具，也使得機車用鋁擠型出貨量穩固。

2022 年 3 月份的鋁材軋延品 (含鋁板、鋁擠型) 出貨量年減 0.1% 至 17 萬 2294 公噸，相隔 5 個月出現負成長。原因和車用晶片短缺所導致的日本國內汽車生產量下滑有關，車用鋁板和車用鋁擠型的出貨量都出現 2 位數衰退。