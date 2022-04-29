全球首國！丹麥宣布停打疫苗 達群體免疫

新冠疫情肆虐全球 2 年多，對全球造成重大影響，中國與台灣本土疫情持續延燒，不過丹麥宣布當地疫情已受控，達群體免疫水平，決定終止大規模疫苗接種計畫，成為全球第一個停止接種新冠疫苗的國家。

丹麥衛生局 27 日宣布，隨著春天到來，該國的疫苗覆蓋率很高，疫情已發生逆轉，因此丹麥當局決定結束本季廣泛接種新冠疫苗的工作，自 5 月 15 日起，當地民眾將不會被要求施打疫苗，但仍可選擇打完剩餘劑次，目前也幾乎解除了所有防疫措施。

丹麥決定終止大規模疫苗接種計畫 (圖片：AFP)

丹麥疫苗施打計畫於 2020 年聖誕節後不久開始，根據官方數據，已有有 480 萬名民眾接種，同時超過 360 萬人接受加強劑，自 Omicorn 成為成為主導毒株後，丹麥已經有約 7 成以上的人染疫過，意味群體免疫水平很高。

丹麥國家健康委員會 (National Board of Health) 主管 Bolette Soborg 表示，目前丹麥政府管控下，疫情正在消退，住院率維持穩定且預期很快將下滑，因此當局決定終止大規模疫苗接種計畫，但疫苗接種點將在全國各地保持開放，他仍建議超過 40 歲以上族群及未接種疫苗的孕婦施打疫苗。

然而，丹麥衛生局並沒有完全取消其疫苗接種計畫。

丹麥衛生局指出，將繼續密切關注變異病毒與疫情發展，如果秋季前需要對更多目標族群進行免疫接種，丹麥將再次重啟疫苗接種工作。

丹麥暫停其疫苗接種計畫之際，正值全球疫情仍未明朗化，歐洲和美國已放棄對大部分防疫限制，與病毒共存成為趨勢，但隨著中國上海和北京等主要城市疫情惡化，中國仍在實施封控措施。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.12 億例，死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。