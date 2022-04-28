鉅亨美股雷達：蘋果、推特等將公布財報 Meta盤前漲逾16%

美股重要看點：

多家美企將在盤後公布財報，包含推特 (TWTR-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等。美國將公布第一季 GDP 季率初值、初領失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.815%，美股期貨週四 (28 日) 上揚，道瓊期貨漲 0.91%，標普 500 期貨漲 1.61%，那斯達克 100 期貨漲 2.29%。

第 一季國內生產總值 (GDP) 成長率將於美東時間上午 8:30 公布。投資人關注經濟數據的發布以及對成長可能放緩的擔憂。

投資人仍然擔心俄烏戰爭的發展、中國新冠病例的激增以及聯準會 (Fed) 試圖通過提高利率來對抗通膨的影響。

俄羅斯總統普丁警告西方，對任何干預烏克蘭戰爭的國家都將做出「閃電般的」反應。

疫情方面，儘管現在美國新冠病毒病例和住院人數只有先前 Omicron 高峰期的一小部分，但病例數和住院數確實在增加。目前美國平均每日新增確診 4.7 萬人，較 3 月下旬約莫每日新增確診 2.6 萬人的紀錄上升。

但是，新冠死亡人數持續下降，目前每日平均死亡人數約 330 人，已遠低於 2021 年 1 月平均每日死亡人數超過 3400 人的巔峰水準。白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 周三 (27 日) 表示，「美國已走出新冠疫情全面爆發的大流行階段。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第一季 GDP 季率初值 (%)，預估 1.1，前值 6.9

美國本周初領失業金數據 (萬人)，預估 18.0，前值 18.4

美國第一季核心 PCE 物價指數季率初值，預估 5.6，前值 5

重要個股動態：

高通 (QCOM-US) 周三 (27 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第二季營收年增 41%，再締新高，除了核心智慧手機事業外，車用、物聯網 (IoT) 業務表現均較去年顯著成長，顯示業務多元化策略取得成效，高通並給出優於市場預期的第三季財測。週四盤前股價上漲 6.77%。

高通 Q2 營收年增 41% 至 111.6 億美元，主要源自智慧手機處理器、數據機晶片，以及連接蜂巢式網絡 (cellular networks) 專利授權。QCT 業務營收較年同期大增 52% 至 95.5 億美元，QTL 營收小幅下滑 2% 至 15.8 億美元。

高通執行長 Cristiano Amon 表示，上季營收再締新高，反映公司在成長和多元化策略執行上的成果，以及市場對處理器技術的強勁需求。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

面對晶片荒延燒以及原物料上漲，福特汽車靠漲價抵銷一部分成本，使周三 (27 日) 盤後交出的第 1 季財報優於市場預期，全年財測則維持不變。週四盤前股價上漲 3.30%。

福特第 1 季營收減少 5% 至 345 億美元，仍優於市場所料，同期淨損 31 億美元，包含因投資 Rivian 損失的 54 億美元，但經一次性項目 (含 Rivian 投資在內) 調整後，每股盈餘為 38 美分，優於市場所估的 37 美分。

展望全年，儘管成本上漲、供應鏈問題未解，福特仍維持營業利益介於 115 億至 125 億美元的預測不變，原因是定價強勁且產量逐漸回升。這讓多位原本預料會調降財測的分析師感到意外。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

臉書母公司 Meta (BF-US) 周三 (27 日) 公布第一季財報，雖然營收令人失望，但獲利高於預期，且每日活躍用戶 (DAU) 回升。週四盤前股價大漲 16.06%。

Meta 在新聞稿中表示，該財測延續第一季趨勢，包括「與俄烏戰爭同步的」營收成長疲弱。

Meta 財務長 Dave Wehner 表示，由於俄羅斯用戶的流失 (因俄羅斯媒體監管當局拒絕臉書服務)，預料第二季歐洲的每月活躍用戶人數 (MAU) 會持續下降。第二季也會更完整反映俄羅斯政府決策的影響。