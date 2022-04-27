美國CDC：至今年2月 全美近6成人口已感染過Covid-19

根據美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 周二 (26 日) 發布報告，到 2022 年 2 月，美國約有 58% 人口感染過新冠病毒，較 2021 年 12 月的 34% 幾乎翻倍。

這個數字遠高於官方記錄的 8000 萬例，其中多數是未確診感染、無症狀或未通報者，並凸顯了 Omicron 變種的感染能力。

領導本次研究的 Kristie Clarke 表示，每個年齡層感染 Covid-19 的證據都大幅增加，兒童和青少年的感染率上升最為劇烈，這可能是因為這些年齡組中的許多人仍未接種疫苗。

Clarke 稱，在這段 Omicron 流行期間，65 歲或以上的成年人感染增幅最小，他們的疫苗接種率最高，最有可能採取預防措施。

這項新研究表明，到 2022 年 2 月，美國四分之三的兒童和青少年已感染過 Covid-19 ，而老年人的這一比例為三分之一。

具體來說，65 歲及以上年齡層的抗體比例，從 19% 上升至 33%，而 50 歲至 65 歲人群的抗體比例，從 29% 上升至 50%，18 歲至 49 歲人群的抗體比例，從 37% 上升至 64%。

11 歲及以下的兒童和 12 至 17 歲的青少年中，帶有抗體的樣本百分比，從約 45% 上升至約 75%。

雖然一些研究表明，與疫苗相比，先前的感染對病毒的防護作用較弱，但由此產生的抗體，至少在短期內，對於引發重症提供合理程度的保護。

Clarke 說：「我們仍然不知道，感染誘導的免疫會持續多久。」

他強調，目前能知道的是，接種疫苗是一種安全有效的方式，可以在特定時間內獲得強大的免疫保護。

CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，美國確診的比例上升，住院人數的上升幅度很小，死亡人數仍在下降。即使那些住院的人群裡，需要輔助氧氣的使用減少了，ICU 也減少。