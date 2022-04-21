日圓狂貶 跌至20年新低 是誰惹的禍？

日圓匯率周三（20 日）一度跌破 129 日圓兌 1 美元關口，創下 2002 年 5 月以來新低。分析師認為，在日本央行（BOJ）堅持寬鬆的情況下，目前看不到日圓止跌的盡頭。

人民幣對日圓匯率已正式升破 20 大關，即人民幣 1 元可兌換 20 日圓，1 日圓已跌到人民幣 5 分。

國際金融報報導，目前拋售日圓已成為熱門交易，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，上周資產管理公司的空頭倉位創下歷史紀錄，槓桿基金淨空頭部位也僅略低於三年多來最高峰。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正說，俄烏地緣危機雖未平息，但日圓作為傳統避險貨幣持續大貶的原因，是日本央行的寬鬆貨幣政策，明顯與全球主要央行的方向背離，且市場預料此情況可能會持續一段很長的時間，引發日債和日圓資產被拋售。

由於疫後經濟快速復甦，加上供應鏈問題和俄烏局勢導致能源價格持續上漲，歐美國家正經歷 40 年以來最高通膨。美國、歐洲、英國、加拿大等地區主要央行均在今年開始收緊貨幣政策，並步入新升息周期。

美國聯準會（Fed）3 月升息 1 碼後，不論是 Fed 官員放鷹，抑或市場預期，都明確顯示 Fed 5 月將升息 2 碼，年底前更有可能達到 Fed 的中性利率目標 2.25%-2.5%，美元因此持續受追捧，美國 10 年期公債殖利率更攀升至接近 3%。

然而，在全球主要央行中，唯獨日本央行仍明確表態，必須維持大規模刺激措施，不會改變超寬鬆貨幣政策立場，明顯與其他央行背離，主要是日本通膨仍低迷，且經濟復甦腳步緩慢。

分析師認為，在日本央行堅持寬鬆的情況下，目前看不到日圓止跌的因素，甚至有分析師說，日圓對美元匯率可能持續走低，今年底至明年初可能貶至 140 至 150 日圓兌 1 美元。