日圓走貶 偏光板廠Q2購料成本壓力降

美元指數持續走強，導致日圓、新台幣近期走貶，而日圓在日本央行 (BOJ) 堅持寬鬆政策下，相比新台幣更為疲弱，統計 3 月以來日圓兌美元貶值超過 10%，兌新台幣也貶值逾 6%，隨著日幣持續走貶，市場看好，此舉將有助偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 上游材料成本壓力下滑。

偏光片上游原料包含 TAC 膜、PVA 膜等高達七成仰賴進口，主要來自日本，且採日圓報價，因此日圓走勢成為影響偏光板營運直接因素之一。

回顧 2019、2020 年，顯示器產業市況不佳，面板廠對於上游材料偏光板、IC 設計進行管控、縮小價格彈性空間，加上當時日圓強升，對明基材、誠美材、力特 (3051-TW) 等偏光板廠成本、毛利帶來負面影響，雖然近期面板市況再度走疲，但日圓貶值可望減緩部分偏光板廠成本壓力。

全球偏光板產能小於面板產能，台偏光板廠近年積極布局高值化、多元市場應用，而非產能擴充，明基材偏光板產能今年以來均維持高檔，對第二季需求也相對穩健，公司認為，縱使今年終端需求變化不大，整體偏光板需求仍可望隨終端產品尺寸放大下，保持成長。

另一方面，明基材、誠美材本周也將參與 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，明基材將以 Smart Living Space 為主軸，展出機能膜解決方案、新技術應用，誠美材則聚焦四大主題，包含 Gibbon Film 大螢幕、AR/VR、車載美學、柔膚膜等應用。