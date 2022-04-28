〈台幣〉美元高檔不墜 失守29.4元續創逾1年7個月新低

台股今 (28) 日跌深反彈，指數一度上漲逾 90 點，攻上 16400 點，但新台幣兌美元匯率貶勢止不住，美元指數周三觸及 103 大關，熱錢持續落跑，使得匯價再度失守 29.4 元關卡，最低貶至 29.45 元，續創逾 1 年 7 個月新低。

外資近來大舉賣超台股並匯出，新台幣兌美元匯率歷經昨天重貶後，今天持續走弱，一度貶至 29.45 元，貶值 5.4 分，為 2020 年 9 月中旬以來最低點。

台股今天由聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股領銜攻高，金融、傳產股同步回穩，激勵加權指數上漲約 96 點，最高來到 16400 點，但賣壓隨之出籠，大盤漲幅收斂。

Fed 鷹派升息路線底定，美元高檔不墜，亞幣今天仍偏弱勢，日圓及新台幣均貶逾 0.2%，韓元貶值 0.18%，新加坡幣與人民幣早盤約貶 0.12-0.14%。

在俄羅斯停止向歐洲部分地區供應天然氣後，對經濟增長乏力的擔憂，促使歐元貶破 1.06 美元大關，為 2017 年來首見。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 周三升 0.65%，報 102.97，盤中最高達 103.28，創 2017 年 1 月以來最高。