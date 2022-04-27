〈俄烏衝突〉俄國周三起斷供天然氣 波蘭、保加利亞首當其衝

波蘭和保加利亞政府表示，俄羅斯能源巨頭 Gazprom 已通知自周三 (27 日) 起停止向兩國供應天然氣，顯示由俄烏戰爭引爆的政治和能源供應衝突即將升級。

俄羅斯總統普丁 (President Vladimir) 上月以切斷供應作為脅迫手段，要求對俄不友好國家以盧布支付天然氣，普丁當時設定 4 月 1 日為最後期限，但期限屆滿後並未立即斷供。

然而，CNBC 周二援引波蘭和保加利亞政府官員說法報導，Gazprom 已通知從周三起切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。

波蘭媒體 Onet.pl 報導，有政府消息人士指出，俄國將停止透過 Yamal 天然氣管線向波蘭運輸天然氣，此說法已獲波蘭主要天然氣公司 PGNiG 證實。

此外，歐洲天然氣運輸系統營運商網絡網站上的流量圖顯示，波蘭東部城鎮 Kondratki 和白俄羅斯城鎮 Vysokaye 管線入口點的天然氣流量已急遽下滑，顯示俄國似乎正在兌現承諾。

俄國向歐洲的天然氣運輸作業，多半藉由 Yamal 天然氣管線，在經過白俄羅斯和波蘭後將天然氣運往德國。

面對普丁的要求，歐洲領袖始終沒有退讓，堅持以美元或歐元付款，並稱以盧布付款的要求違反合約條款以及對俄國的制裁行動。

保加利亞政府表示，目前正在和國營天然氣公司討論替代方案，並稱即使該國九成以上的天然氣為俄國進口，但目前還沒有計劃對國內的天然氣消費實施管控。

波蘭氣候部長 Anna Moskwa 則強調，波蘭常年致力於減少對俄國天然氣的依賴，透過分散採購讓國家在能源供應上獨立，早已為這種情況做好準備，並重申家庭不會面臨天然氣供應短缺問題。

波蘭自 1990 年代開始努力減少對俄國能源的依賴，近期也開始停止採購俄國煤炭，有機會在今年徹底擺脫俄國天然氣。

其他歐洲買家瑟瑟發抖？

接下來焦點將轉向其他仰賴俄國天然氣的買家，市場擔憂同樣的事情可能發生在其他歐洲國家，例如德國和義大利。

歐盟智庫 Bruegel 研究員 Simone Tagliapietra 表示，俄羅斯斷供波蘭和保加利亞的決定，對雙邊能源關係來說是歷史轉折點，代表其他歐洲國家很可能在未來幾周面臨類似問題。

彭博引述知情人士透露，義大利政府正在密切關注情勢發展，目前評估結果顯示沒有直接風險。