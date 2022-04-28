〈能源盤後〉美汽油和蒸餾油庫存大減 原油逆轉收高

在美國汽油和蒸餾油庫存大幅下降後，原油期貨價格周三 (27 日) 擺脫了早盤的疲軟，最終收高。

盤中稍早，在俄羅斯切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應後，石油期貨小幅走低，同時投資者還評估了中國防疫封城措施對需求的威脅。美元飆升也令石油與其他以美元計價的商品承壓。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.3%，收每桶 102.02 美元，盤中低點觸及 99.80 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 33 美分或 0.3%，收每桶 105.32 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.1%，收每百萬 Btu 7.2670 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 3.1%，收近每加侖 3.4135 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.3%，收每加侖 3.9391 美元。

市場推動力

儘管中國人行承諾為受疫情影響最嚴重的小企業和行業提供貨幣政策支持，但在封城恐懼下，北京迅速對居民進行核酸檢測，對原油需求的擔憂情緒也開始令價格承壓。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告指出：「最近幾周已可看見中國因防疫工作造成需求重大流失。隨著北京確診人數增加，市場擔憂情緒也升溫。」

儘管中國擴大首都北京的檢測力道，但尚未如同上海出現大規模針對性的封鎖措施。

與此同時，俄羅斯國營天然氣巨擘 Gazprom 周二表示，已經切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，因為這兩國拒絕遵循普丁總統「以俄羅斯盧布付款」的要求。追踪歐洲躉售天然氣價格的期貨周三早盤達到每千度 (MWh) 119 歐元的高位，隨後回落。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「歐盟市場以及全球天然氣市場的擔憂是，俄羅斯是否會進一步升級，削減對其他歐洲國家的供應。」他認為，俄羅斯進一步升級的真正風險表明，歐洲天然氣價格會受到良好支撐，且此舉會產生溢出效應至其他天然氣市場，尤其是亞洲市場。歐洲將不得不加劇與亞洲競爭購買彈性的液態天然氣 (LNG) 供應，這將令亞洲 LNG 現貨價格維持良好支撐。

歐元和英鎊兌美元匯率大跌，ICE 美元指數竄升至 2017 年 2 月以降未見的高水準。美元走強被視為對美元計價的大宗商品不利因素，因為這會讓大宗商品對使用其他貨幣的買家更顯昂貴而削減需求。

在能源資訊署 (EIA) 公布上周庫存數據後，原油逆轉收高。上周美國原油庫存增加 70 萬桶。《華爾街日報》調查的分析師此前預測增加 60 萬桶。然而，美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周原油庫存增加 478 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油下降 140 萬桶。分析師先前預期汽油庫存上升 10 萬桶、蒸餾油下降 10 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，原油出口依然強勁，美政府再次釋出戰略石油儲備 (SPR) 的舉措提供了一定程度的抵消，阻止了商業庫存下降。

「對汽油的隱含需求下降，但庫存也在下降，而蒸餾油庫存繼續大減，降至多年低點。」