〈財報〉三星Q1獲利年增51% 看好伺服器需求續強、零件缺貨恐至下半年

受惠於資料中心對記憶體晶片的強勁需求，三星電子周四 (28 日) 公布第一季獲利年增 51%，公司看好伺服器需求維持強勁，但也警告零件短缺恐延續至下半年。

三星預期，第二季伺服器客戶的晶片需求將保持相對穩定，下半年智慧手機市場可望繼續成長，但但零件短缺和產能不足情況也將持續。

三星聲明指出，經濟環境和地緣政治相關的不確定性可能繼續存在，公司首要之務為提升零件生產的先進工藝製程。

財報顯示，截至 3 月 31 日，三星營收達 77.8 兆韓元，年增 19%，毛利 30.7 兆韓元，年增 29%，營業利益自去年的 9.38 兆韓元成長至 14.12 韓元，年增 51%，是 2018 年同期以來最高，符合公司初步預估。

三星上季伺服器晶片銷售創新高，帶動晶片業務利潤成長 5.1%，至 8.45 兆韓元，行動和網路業務利潤為 3.8 兆韓元 年減 14%。

研調機構 Canalys 報告顯示，三星 Q1 以 24% 的市占率，重登全球智慧手機市場龍頭。

三星上季增加 Galaxy A 系列產量，以便搶攻中低階市場，同時發表最新旗艦機 Galaxy S22 系列，進而帶動銷量成長。

分析師表示，近期三星將重點放在銷售利潤較高的的記憶體，表示相較於銷量，公司反而更看重獲利能力，出貨量受限與產能不足導致的交貨延遲，有望在今年稍晚推高 DRAM 價格。

截稿前，三星電子周四在韓股盤中下跌 0.62%，報每股 64,600 韓元。