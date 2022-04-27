〈財報〉瑞薩首季營業利益年增231% 突破千億日圓

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週三 (27 日) 盤後公布最新財報。基於 IFRS 的 2022 年度 Q1 合併營業利益年增 231.5% 至 1001 億日圓，預測上半年度的合併營收年增 71.2% 至 7217 億日圓。

瑞薩股價週三 (27 日) 收在每股 1333 日圓，較前一個交易日下跌 1.91% 或 26 日圓。

瑞薩電子公司社長柴田英利在財報說明會上表示，包含物流在內的出貨風險將會持續，他認為是新常態 (New Normal)。

基於 IFRS 的 2022 年度 Q1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 70.2% 至 3467 億日圓。

營業利益報年增 231.5% 至 1001 億日圓。

稅前利益報年增 348.2% 至 790 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 335.9% 至 598 億日圓。

基於 IFRS 的 2022 年度上半年財測關鍵數據：

合併營收預測年增 71.2%(±0.9%) 至 7217 億日圓 (±40 億日圓)。

瑞薩預估 2022 年度上半年的營業利益率 (Non-GAAP) 將落在 37.7%，較去年同期增加 10.7 個百分點。

瑞薩未公布全年度的財測數據，而根據 IBES 所整理的 15 名分析師共識預測，瑞薩 2022 全年度的合併營業利益平均值為 4285 億日圓。