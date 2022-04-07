高通完成收購Arriver業務 強化ADAS解決方案

高通 (QCOM-US) 今 (7) 日宣布，已完成收購 Arriver，有助強化公司 ADAS 解決方案，進一步為汽車製造商與零組件供應商以規模化方式，提供開放式先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的解決方案。

高通資深副總裁暨汽車事業部門總經理 Nakul Duggal 表示，公司已成為汽車產業的關鍵技術合作夥伴，Arriver 的駕駛輔助資產將加速公司提供領先的 ADAS 解決方案，成為 Snapdragon 數位底盤平台的重要組成部分。

高通致力為所有汽車業者提供先進解決方案，隨著 Arriver 駕駛輔助資產融入 Snapdragon Ride 平台，有助驅動自動駕駛趨勢；此次完成收購後，雙方將基於先前合作基礎，把 Arriver 的電腦視覺、駕駛策略和駕駛輔助資產，整合進高通 Snapdragon Ride 平台產品中。

Snapdragon Ride 平台是針對高效能中央運算與視覺系統解決方案的產品，包含 Snapdragon 系統單晶片家族和加速器產品，滿足汽車生態系在功能安全領域可擴展且升級的整合 SoC 需求。

高通 Snapdragon Ride 整合平台。(圖: 高通提供)

高通也看好，Snapdragon Ride 平台的模組化特性可為汽車製造商提供極大靈活性，充分發揮軟體功能，並預計在本月即將召開的財報會議中，提供更多此次收購的訊息。