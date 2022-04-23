歐盟反壟斷新法恐迫Big Tech大開門 iOS將不再只有Siri

《MacRumors》周五 (22 日) 報導，根據外流的歐盟《數位市場法》提案，蘋果 (AAPL-US) 恐被迫大幅度更改 App Store 以及 Messages 和 FaceTime 等其他服務。

例如，新規定恐迫使蘋果允許用戶自網路和 iOS 上的第三方 app 商城下載 app。新規定也要求蘋果開放 app 開發商任選其 in-app 付費系統，並直接向用戶提供促銷方案。

《數位市場法》對科技巨頭實施各種限制，以期增加市場競爭。歐盟監管機構 3 月時已暫時批准了該提議。

報導稱，外流的文件是截至 4 月 13 日《數位市場法》的「最終版本」。根據該文件，歐盟計劃大幅度修改歐洲的競爭法規，包含一些先前未曾報導的要求。

《數位市場法》的最新修訂條文，也可能帶來有關瀏覽器引擎互操作性和把關的法規。例如，新規定將阻止企業要求開發人員使用特定的瀏覽器引擎。(蘋果目前要求所有 iOS 瀏覽器都使用其 WebKit 平台。)

此外，《數位市場法》提案也可能要求公司確保傳訊、語音通話和視訊通話 app 可與對手服務合作，並包含點對點加密。如此一來，蘋果的 iMessage 和 FaceTime 可能受到影響，但目前不清楚具體影響為何。

《數位市場法》其他修正案包括，要求企業開放使用第三方語音助理，以及一些防止企業在排名或搜索結果，優先呈現自家 app 和服務的規定。

根據反壟斷法規部落格《The Platform》，外流的《數位市場法》版本可能要求科技巨頭在 2024 年前達到合規。