強攻元宇宙 Meta傳正開發「祖克幣」

集中火力發展元宇宙的 Meta Platforms(FB-US)，傳出準備替旗下眾多 app 推出虛擬代幣和加密貨幣，將作為用戶打賞創作者的小費，或應用在貸款等金融服務上。

根據英國金融時報 (FT) 率先披露的消息，此加密貨幣在 Meta 內部被暱稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)，和執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 名字相呼應，該幣還在初步規劃階段，預定用於元宇宙，但可能不會以區塊鏈為基礎。

Meta 正在研發暱稱為 Zuck Bucks 的虛擬貨幣，圖為執行長祖克伯。取自 AFP

知情人士說，Meta 打算發行的是由公司控制的程式內代幣 (in-app token)，使用者可以在 Instagram(IG) 打賞，或獎勵在臉書社團有重要貢獻的人。

如果計畫順利進行，Meta 將可創造新的營收來源，也能加強對旗下 app 金融交易的控制，包括臉書、IG、WhatsApp 和 Quest 虛擬實境平台。

路透向 Meta 求證消息真實性，但 Meta 表示沒有可以更新的事項，僅透露公司目前專注打造元宇宙，支付和金融服務也在範圍內。

Meta 另在周三宣布，今年將停辦 F8 開發者大會，以專注發展元宇宙。

祖克伯上個月曾表示，IG 將在近期內推出非同質化代幣 (NFT)。此外，Meta 今年稍早加入「加密開放專利聯盟」(COPA)，該組織由推特前執行長多爾西 (Jack Dorsey) 的 Block(SQ-US) 領軍，目標是推動加密貨幣科技的開放管道。

Meta 股價今年來跌幅慘烈，周三收黑 3.68%，報每股 223.30 美元。