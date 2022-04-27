4月用電飆破新高 經長：台電大修機組5月回歸穩定供電

近期全台高溫炎熱，疫情居家人數激增，再加上經濟持續成長，連帶整體用電增加，昨 (26) 日尖峰負載較去年同期增加近 10%，本月用電將飆破歷史新高。對此，經濟部長王美花今 (27) 日表示，雖然目前國內電力調度較為辛苦，但台電大修機組預計 5 月會陸續回歸，穩定供電沒有問題。

台電指出，昨日主要由於氣候高温炎熱及疫情造成居家人數增加，尖峰負載達 3590.8 萬瓩，不過，目前還是 4 月，部分機組還在大修，預計 5 月會陸續回來，加上日前台中電廠 7 號機組破管解聯，供需綜合影響下，導致夜間備轉容量率偏低。

台電表示，今天大觀二廠 1 號機及天輪 5 號機組已完成歲檢修工作可提升供電能力，有助於供電穩定。

王美花提及，以往用電高峰都落在 5 月下旬，我們已經將機組大修回來的期程提早至 5 月中，且從去年就有安排一些包括需量反應、與用戶端的協商等，雖然現在供電調度較為辛苦，但都是沒有問題的。至於 5 到 8 月的用電，王美花說，確實要求會更高，但機組慢慢回來，穩定供電沒有問題。

針對 5 月供電情形，台電說明，今年水情好轉，水庫蓄水量高，目前德基蓄水近 9 成，日月潭也近滿水位，整體水文狀況相比去年相對良好，水力機組可適時支援；另外，台電去年起精進調整機組大修作業，機組將於 5 月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。

台電表示，將隨時掌握電力供需變化狀況，即時因應並確保穩定供電，即使整體用電負載提升甚多，但日間有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，確保穩定供電。