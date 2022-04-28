5/5本土確診恐達3.7萬例 政院：400萬劑BNT疫苗最快5月到貨

行政院今 (28) 日上午舉行院會，衛福部於簡報中指出，短期內染疫人數將持續增加，根據推估，5 月 5 日新增確診最高恐達 3.7 萬例；行政院長蘇貞昌強調，疫苗、快篩、抗病毒藥物是此波疫情最重要的三個關鍵，近日將與輝瑞 BNT 簽約訂購 400 萬劑疫苗，其中包括兒童疫苗 220 萬劑，最快 5 月到貨。

衛福部今天赴行政院報告國內疫情狀況，簡報中提出最新推估值，4 月 30 日本土單日確診人數估約 1 萬 22 例至 1 萬 8483 例，最高機率落在 1 萬 3519 例。

隨著疫情發展，5 月 5 日本土單日確診範圍預估落在 1 萬 9258 例至 3 萬 7852 例之間，最高機率為 2 萬 6864 例。

我國採購莫德納疫苗 137.16 萬劑已在 27 日抵台，政府規劃 6 至 11 歲學童可接種莫德納，每次施打半劑，兩劑間隔 12 周，最快 5 月 2 日安排校園接種；衛福部表示，輝瑞 BNT 疫苗採購涉及四方談判，過程較複雜，但本周可望簽約。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述蘇揆談話，蘇貞昌表示，目前疫苗、快篩、抗病毒藥物，是撐住醫療量能、渡過此波疫情最重要的三個關鍵。

蘇貞昌進一步指出，將採購 400 萬劑的輝瑞 BNT 疫苗，包括 220 萬劑兒童及 180 萬劑成人疫苗，近期將達成協議簽約，預計 5 月就能到貨。

家用快篩試劑實名制今起上路，蘇揆表示，至 5 月 1 日止，政府可掌握的快篩試劑就有將近 2900 萬劑，除提供實名制家用快篩，每日也會準備 75 萬劑，視實際需求提供地方政府提供居家隔離者使用，此外，每天出貨 40 萬劑，提供超商、超市、藥妝店等通路販售。