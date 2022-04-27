指揮中心：家用快篩實名制4/28起上路 實聯制即日起取消

疫情指揮中心今 (27) 日公布新增 8822 例本土個案，以及 2 例死亡，由於家用快篩試劑需求激增，實名制將自明 (28) 日起上路，民眾可持健保卡購買快篩，1 份 5 劑，每劑 100 元；此外，即日起取消實聯制，現行戴口罩等防疫措施仍維持至今年 5 月 31 日。

國內疫情急速上升，指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制 4 月 28 日起上路，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情。

指揮中心表示，快篩實名制將依循口罩實名制 1.0 於藥局通路販售模式，地點包括全國 4909 家健保特約藥局及 58 個偏鄉衛生所，持有健保卡 / 居留證的民眾無年齡限制，每人均可購買。

至於購買份數方面，每輪每身分證字號僅能購買 1 次 (可代購)，另視情況公布下一輪日期，每人最多購買 1 份 5 劑，每劑 100 元，共計 500 元，基於醫材原則售出，概不退換。

指揮中心預估，實名制至少販售 5000 萬劑快篩，總計 1000 萬份 (人次)，此外，比照口罩實名制 1.0 初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

由於疫情已進入社區流行階段，為維持國內防疫量能，指揮中心宣布即日起取消營業場所 / 公共場域 (含交通運輸 / 餐飲場所等) 實聯制措施，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離 APP」，現行戴口罩等防疫措施則維持至 5 月底。