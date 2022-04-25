華電看好大電力採購量提升 全年營運拚持平

台電擬擴大未來 3 年電線電纜數量，華電 (1603-TW) 主要出貨旗下大電力 161KV 電纜，看好大電力採購量有望提升，不過電線電纜持續受到銅、鎳價格高檔影響，加上面臨缺工問題，今年營運力拚持平。

華電主要產品分為電線電纜和鋁窗帷幕牆，其中，電線電纜營收比重超過 5 成，旗下產品包括 69KV 電纜、161KV 電纜、345KV 電纜等，除了 161KV 電纜主要出貨給台電外，345KV 電纜則主要應用在超高壓變電所等。

國內跳電事故頻傳，台電規劃擴大檢討電線電纜等輸電基礎設施、強化電網韌性的設計，拍板追加電線電纜數量，隨著台電提升電線電纜需求，華電為供應商之一，營運可望同步受惠。

華電表示，台電每年會提出電線電纜的標案，不過目前尚無法得知全年採購量，不過持續看好大電力需求，尤其 161KV 電纜已開始獲利下，將會是今年營運成長動能。

至於近年綠能、儲能需求大幅提升，華電指出，對於電線電纜廠而言，仍屬於新的應用領域，加上產業還在初期發展階段，可應用的線纜品項多元，還需要時間觀察。

華電 3 月營收 3.16 億元，月增 116.42%、年減 3.45%；第一季營收 7.07 億元，季增 3.06%、年減 4.3%。