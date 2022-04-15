電力設備及配備製造業產值 可望連2年創新高

經濟部統計處今 (15) 日發布產業經濟簡訊，觀察近年我國電力設備及配備製造業，受惠產業景氣復甦、廠商擴產、政府離岸風電政策推動等因素帶動下，去年整體產值達到 4731 億元，年增 26.7%，創下歷年新高紀錄，展望今年，在能源轉型、綠能及電力系統改善工程激勵下，可望續創新高。

統計處表示，電力是工業製造、科技發展、家庭生活應用等重要能源供給來源，回顧我國電力設備及配備製造業產值自 2010 年以來，皆維持在 3600-4000 億元水準，去年則產業景氣復甦，加上原物料價格走揚下，推升整體產業產值創下歷史新高。

展望今年，統計處指出，1 月我國電力設備及配備製造業產值也年增 24.8%，達 438 億元，延續去年雙位數成長態勢，此外，廠商回台投資、持續擴廠，預期與將持續挹注相關輸發配電機械、電線及配線器材等需求，加上銅價續居高檔，樂觀今年電力設備及配備製造業產值可望續創佳績。

從類別來看，統計處表示，電線及配線器材業是去年主要成長貢獻來源，占比達 44%，去年受惠銅價、需求價量齊揚下，產值衝上 2102 億元，年增 47.9%，其次則為其他電力設備及配備業、發電輸電及配電機械業、家用電器業、電池業、照明設備及配備業等。