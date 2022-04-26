美對中制裁發酵 南韓晶片商去年中國市占率跌破兩成 台、日攀升

根據南韓全國經濟人聯合會 (The Federation of Korean Industries, FKI) 周一 (25 日) 發布的報告，自美國 2019 年對中國晶片商實施制裁以來，南韓晶片商的中國市占率已跌破 20%，反觀台、日晶片商市占率有所提升。

FKI 數據顯示，2018 年至 2021 年期間，韓企在中國半導體市場的市占率自 24.7% 下滑至 19.2%，台灣和中國晶片商的市占率自 29.8% 升至 34.2%，日本晶片商市占率也上升 1.8 個百分點。

FKI 表示，由於中國開始增加非記憶體晶片進口、減少記憶體進口，導致台灣和日本企業市占率提升，並拖累以記憶體出口為重的南韓企業。

相較於 2018 年，即美對中實施制裁前，中國去年半導體進口成長約 37.2%，其中，台灣和日本對中國的半導體出口分別成長 57.4% 和 34.8%，但南韓僅成長 6.5%。

FKI 說，受制於美國禁令，華為停止購買南韓記憶體，影響到韓企市占率，此外，記憶體因需求放緩面臨價格下跌壓力，也使自南韓進口的記憶體價值較 2018 年縮水 13.7%。

即使中國先前設立目標，希望半導體自給率能在 2020 年達到 40%，FKI 表示，目前中國半導體自給率僅 15.8%，且外國企業仍是當地半導體的產出重心。

FKI 還說，2018 年至 2021 年期間，中國半導體的年銷售額和產量分別成長 61% 和 94%，部分應歸功於官方補助政策，南韓政府在這方面的表現遠遜海外。

具體來看，截至 2020 年 6 月，三星電子 和 SK 海力士 (SK Hynix) 的政府補助占銷售額比重分別為 0.8% 和 0.5%，這點與外企相距甚遠，中芯國際為 6.6%，華虹集團為 5%，紫光集團為 4%，美光 (MU-US) 為 3.8%，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和高通 (QCOM-US) 均為 3%，英特爾 (INTC-US) 為 2.2%。