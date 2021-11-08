〈財報〉孫正義軟銀集團H1淨利年減8成 未公布財測

日本軟銀集團 (SoftBank Group) 週一 (8 日) 公布最新一季財報，2021 年度 (至 2022 年 3 月)Q2 報 3979 億日圓的虧損，睽違 6 個季度之後、再度出現赤字；上回出現虧損的季度是在 2020 年度 Q1，當時虧損達 1 兆 4381 億日圓。另外，H1 淨利年減 8 成，財測也未公布。

軟銀集團股價週一 (8 日) 收在每股 6161 日圓，較上一個交易日下跌 0.77% 或 48 日圓。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 13.4% 至 2 兆 9835 億日圓。

稅前利益報年減 27.5% 至 1 兆 469 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 80.7% 至 3635 億日圓。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度 Q1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 11.4% 至 1 兆 5043 億日圓。

稅前利益報 2455 億日圓的虧損。

歸屬公司股東純益報 3979 億日圓的虧損。

由於中國政府自 2021 年 7 月起，針對中國國內的科技和教育產業等實施了嚴格監管，這也造成軟銀旗下願景基金 (SVF) 所投資的滴滴出行、或者是掌門教育等企業股價滑落，對軟銀業績造成重大影響。

軟銀集團董事長兼公司社長的孫正義曾經在今年 8 月的法說會提到，在中國市場的全新投資將暫時喊停，要擴大在其他國家地區的投資規模。

另外在今年 10 月底時，軟銀集團也宣布要投資日本國內的生技創投公司，這也是願景基金自 2017 年創立以來，首度找上日本新創企業來進行投資。

財測方面，軟銀集團在 11 月 8 日的財報資料中提到，由於不確定因素過多的緣故、合併業績展望的預測困難，沒有公布相關數據。

依照 IBES 所整理的 12 名分析師的全年財報預測，淨利的預測中數報 1 兆 3380 億日圓。