貝佐斯質疑馬斯克買推特 把矛頭指向特斯拉與中國緊密關係

推特 (TWTR-US) 周一 (25 日) 同意特斯拉執行長馬斯克 440 億美元的收購要約不久後，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯透過一連串推文，質疑這筆交易是否會讓特斯拉在中國陷入困境，以此挑戰馬斯克容忍的底線。

馬斯克周一收購推特並透過推文表示，「希望即使是最嚴厲的批評也能留在推特上，因為這是言論自由的意義所在。」

不久後，貝佐斯轉推紐約時報記者的文章，對馬斯克入主推特並保障自由言論的說法提出自己的看法。推特在中國遭到封鎖。

旗下有華盛頓郵報的貝佐斯周一在推文中說：「這是個有趣的問題，中國政府現在是否對這個平台有一些影響力了？我對這個問題的答案是可能不會。較有可能的結果將是特斯拉在中國處境變得更複雜，而不是推特加強審查。但等著看吧，馬斯克對於處理這種複雜問題很拿手的。」

截圖取自貝佐斯推特

截圖取自貝佐斯推特

中國是全球最大電動車市場，也是特斯拉第一座海外設廠地，去年在全世界賣出的特斯拉汽車有一半在上海製造。

特斯拉在中國的蓬勃發展，一部分要歸功於稅賦減免、低廉貸款和監管綠燈，儘管去年曾因對客戶態度遭受抨擊。

貝佐斯創辦的亞馬遜也在中國建立業務，但遠遠比不上在地的阿里巴巴和京東。貝佐斯先前也曾買下老牌媒體華盛頓郵報。