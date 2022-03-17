美國前財長桑默斯：聯準會不作為 恐帶來停滯性通膨及經濟衰退

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 周三 (16 日) 表示，聯準會當前的政策軌跡，恐怕會將美國帶向停滯性通膨 (stagflation) 與經濟衰退。

本周聯準會利率決策前，桑默斯在《華盛頓郵報》發表專欄文章，抨擊聯準會許多對通膨預測的明顯錯誤，並強調，他們必須採行更有力的行動來對抗通膨。

桑默斯說：「聯準會目前的政策軌跡可能會導致停滯性通膨，未來幾年平均失業率和通膨率均超過 5%，最終導致嚴重衰退。」

過去在柯林頓政府任職財長的桑默斯指出，聯準會在通膨預期上發生系統性錯誤，時間長達 1 年，而且未能意識到這些錯誤的嚴重性。他表示，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 應放棄通膨將放緩的樂觀期待，因為這只是他一廂情願的看法。

桑默斯呼籲，聯準會應優先考慮價格穩定以維持就業，他認為，現實情況是，實際短期利率必須達到 5% 才能避免衰退，但市場卻覺得這一利率「不可想像」。

桑默斯指出，在疫情期間，聯準會採取了一種新的模式，允許高通膨在較長一段時間內持續存在，而這種新的框架應該被拋棄。

桑默斯強調，聯準會應該明確表示，降低通膨是其主要目標，這也意味著要在利率方面採取一切必要措施，來壓低通膨。