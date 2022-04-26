馬斯克砸440億美元入主推特 五大疑問有待釐清

推特 (TWTR-US) 董事會周一 (25 日) 同意特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 提出的 440 億美元收購要約，對於馬斯克入股推特目的的臆測也告一段落，但馬斯克為何收購推特，以及收購後由誰領導、董事會成員為何等幾項疑問仍有待釐清。

根據交易條款，馬斯克將以每股 54.20 美元、全現金方式收購推特。推特周一也表示，馬斯克承諾自掏腰包約 210 億美元，並且已獲得 255 億美元的債務融資。

即使馬斯克接管推特，關於推特的未來組成與發展仍是問號，以下整理推特用戶、員工、投資人和政界人士可能會想了解的幾個問題。

誰來領導推特

推特創辦人多爾西 (Jack Dorsey) 卸任後，現任執行長 Parag Agrawal 上任僅約五個月，便被迫和馬斯克打交道，後者在宣布持有推特 9% 股權，成為推特最大股東後，表示有意加入董事會，隨後態度大轉彎，選擇不加入並尋求收購整間公司。

根據彭博報導，Agrawal 周一向員工表示，今年稍晚完成收購交易以前，推特會照常營運，但沒有說明交易完成後是否繼續掌舵

董事會組成

早在釋出收購推特的意願之前，馬斯克便多次推文表達對推特董事會和營運方式的不滿，此外，在馬斯克拒絕加入董事會後，推特董事會成員也祭出「毒丸」(poison pill) 計畫，試圖抵禦馬斯克的敵意收購。

隨著雙方達成收購協議，推特董事會結構有可能出現重大變動，在收購過程中，曾助馬斯克一臂之力的人，都有可能成為推特董事會的潛在人選，考慮到馬斯克近期和推特創辦人多爾西關係密切，兩人是否有機會合作尚待關注。

推特共同創辦人、前執行長多爾西 (Jack Dorsey) (圖：AFP)

馬斯克控制權有多大

雖然推特曾聲明表示正由馬斯克全資持有的實體所收購，但沒有說明馬斯克的控制權有多大，因此，究竟馬斯克會不會讓獨立團隊負責推特業務，一如亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 之於華盛頓郵報 (Washington Post)、抑或親自參與業務運作，也是關注重點之一。

對員工的影響

將推特私有化後，受影響最大的莫過於推特員工，因為馬斯克可能會建立全新的員工薪酬結構，影響現有員工的股票薪酬。

此外，科技業如今面臨日益緊縮且競爭激烈的人力市場，企業雇主在留才方面遭遇比過去更大的壓力。隨著推特易主，員工對於為什麼要留在推特，或是為何不選擇落腳他處，也許會有更多想法。

對特斯拉投資人的影響

在馬斯克與推特達成收購協議後，特斯拉 (TSLA-US) 周一 (25 日) 盤後一度下跌，市場分析人士擔憂，由於馬斯克旗下公司已坐擁多項業務，入主推特可能讓他更加分心。