〈美股熱門股〉川普社群媒體App將於2/21上架 概念股DWAC聞訊暴漲近20%

美國前總統川普計劃推出的社群媒體應用程式 Truth Social 將在 2 月 21 日上架，與川普旗下媒體公司 Trump Media & Technology Group（TMTG）合併的特殊目的收購公司 Digital World Acquisition（DWAC）周四（6 日）股價聞訊暴漲近 20%。

從蘋果 (AAPL-US) App Store 上的預覽圖片來看，該款 App 功能應該與推特 (TWTR-US) 類似，一樣有追蹤他人貼文與熱門話題功能。

在去年的美國國會騷動中，川普因推文引起支持者失控闖入國會大廈並爆發流血衝突，隨後遭到推特、臉書和 YouTube 等在內的眾多社群媒體宣布暫時性或永久凍結帳號。

川普為反擊這些封鎖他帳號的社群媒體，去年 10 月決定自己創辦一個發聲平台「Truth Social」暢所欲言，此外，川普旗下 TMTG 也宣布與特殊目的收購公司 DWAC 合併上市，當時消息傳開後 DWAC 股價一度暴漲逾 400%。

不過兩家公司合併過程並不順利，DWAC 去年 12 月在一份公開文件中表示，美國證券交易委員會（SEC）、美國金融業監管局（FINRA）將對此併購案展開調查。

此次 Truth Social 應用程式上架只是 TMTG 三階段計畫中的第一階段，根據該公司網站，第二階段是增設付費 TMTG + 服務，提供娛樂、新聞及 Podcast 節目，最後階段是讓公司能與亞馬遜及 Google 的雲端服務匹敵。

TMTG 與蘋果並未回應置評請求，但根據蘋果 App Store 列表顯示，Truth Social 將於 2 月 21 日推出。

DWAC(DWAC-US) 周四股價大漲 19.65%，每股報 60.27 美元，按股價計算市值約為 53 億美元。