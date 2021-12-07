上市之路添變數？川普概念股DWAC遭監管機構調查

美國前總統川普創立的社群媒體公司 Trump Media & Technology Group 即將借殼上市之際，計劃與其合併的特殊目的收購公司 Digital World Acquisition(DWAC-US) 周一（6 日）卻表示，公司遭美國金融業監管局（FINRA）與美國證券交易委員會（SEC）調查。

受負面消息影響，DWAC 盤中股價下跌 1.65%，每股暫報 44.23 美元，先前該公司盤前股價一度漲 9% 以上，主因是受到上周傳有金主願投資 10 億美元消息提振，但在調查消息一出後回吐部分漲幅。

DWAC 表示，在在 10 月下旬宣布合併消息不久後，便收到 FINRA 要求其提供今年 10 月 20 日前的股票交易訊息。

該公司在合併消息公開前，股價一直維持在每股 10 美元左右，但在消息公布後的幾天內，股價曾大幅飆漲至每股 175 美元，交易量激增，引起 FINRA 懷疑。

DWAC 也表示，SEC 在 11 月初也向公司發出自願提供交易資訊與文件的要求，包括 DWAC 董事會、股票交易政策、某些投資者身分，以及和川普媒體公司之間通訊的細節。

DWAC 強調，FINRA 與 SEC 的調查並不意味著公司違反證券法或其他不法情事。川普的社群媒體公司對此則並未回應。

Trump Media & Technology Group 與 DWAC 上周六（4 日）表示，只要雙方合併，這個神秘金主就會立即簽署「承諾資本協議」，兌現 10 億美元的投資承諾。

DWAC 執行長 Patrick Orlando 表示，他相信 Trump Media & Technology Group 能有效利用這筆資金，加快且加強其業務推動。不過川普媒體公司對神秘金主的真實身分保密到家，至今仍未公開。