川普社群平台Truth Social發布 概念股DWAC盤前暴漲逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2022年2月22號20點58分

美國前總統川普創立的新社群媒體平台 Truth social 應用程式在蘋果 App Store 商店日前首次亮相後，周二（22 日）不僅奪得下載次數排行榜冠軍，Truth Social 母公司 Digital World Acquisition Corp 當日盤前股價飆漲逾 20%。

Truth Social 應用程式於周日（20 日）發布且在蘋果應用程式商店內排名不斷竄升，並在周二登上 App Store 免費應用程式排行榜冠軍。

川普自創 Truth Social 應用程式登上蘋果 App Store 下載次數冠軍寶座。(圖片：截取自蘋果 App Store)

隨著 App 上線也意味著川普可能會重回歸社群媒體平台。先前川普支持者襲擊美國國會後，川普遭推特 (TWTR-US)、臉書(FB-US) 與 Google(GOOGL-US)等社群媒體封殺。

截稿前，Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 股價上漲 20.24%，至每股 101.39 美元，有望攀升至去年 10 月的高點，當時該公司宣布將與川普的媒體公司 Trump Media & Technology Group 合併上市。

其他與川普相關股票盤前也出現漲幅，如廣告軟體公司 Phunware(PHUN-US) 上漲 14.15%，每股暫報 3.63 美元、將與廣受美國保守派人士歡迎的線上影片服務網站 Rumble 合併的特殊目的收購公司（SPAC）CF Acquisition Corp VI(CFVI-US) 上漲 1.56%，每股暫報 14.35 美元。

Digital World 是周二開盤前交投熱絡的股票之一，在社群媒體網站 stocktwits.com 聲勢高漲，凸顯出散戶投資人濃厚的興趣。