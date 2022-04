Verizon首季5G FWA新用戶大增10倍 CEO：目前需求非常強勁

5G 固定無線存取網路 (FWA) 已成為美國電信巨頭 Verizon (VZ-US) 重要成長亮點,公司近日表示,第一季 FWA 用戶快速成長,新增 19.4 萬位用戶,季增 148%、年增達 10.4 倍,目前 FWA 需求非常強勁且正持續成長。

Verizon 表示,第一季 FWA 新用戶中消費端占 57.7%, 企業用戶占 42.3%,包含 FWA 新用戶第一季寬頻總計新增 22.9 萬位用戶,創 10 年來最佳。

Verizon 執行長 Hans Vestberg 表示,5G Ultra 計畫已開始發酵,隨著第一季 5G C 頻譜啟用,帶動 FWA 用戶快速成長,現階段 FWA 需求暢旺。目前已有 40% 用戶使用 5G 設備,相關資料傳輸量已占公司總流量的三分之一。

Verizon 預估 C 頻譜網路接入點 (PoPs) 達 1.3 億個,幾乎是美國人口一半,公司預估目標年底上看 1.75 億個,隨著 C 頻譜服務範圍增加,2025 年底 FWA 覆蓋範圍可望涵蓋 5000 萬家庭和企業。Verizon 計劃城市地區使用毫米波與 C 頻段,郊區採用 C 頻段,農村地區使用 LTE 。

儘管無線寬頻業務快速成長,Verizon 有線業務成長出現放緩跡象,第一季 Fios 新增 5.5 萬位用戶,年減 43%;家用有線寬頻新增 3.7 萬位用戶,年減 43%,其中 DSL 用戶下滑 1.8 萬位。