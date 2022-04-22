浦項鋼鐵砸1兆韓元 要將電磁鋼板產能提升至目前4倍

全球最大的鋼鐵製造商之一，南韓浦項鋼鐵 (POSCO) 周五 (22 日) 在韓國南部的光陽市，舉行了電動車用電磁鋼板的全新廠房動工儀式，投資額達 1 兆韓元 (約新台幣 235 億元)，目標 2025 年展開量產，屆時的生產能力將為目前 4 倍。

浦項鋼鐵計畫增加「無方向性電磁鋼板」的產量，電動車和一般家電產品所使用的馬達，就有使用該材料來製作轉子 (Rotor)，和馬達的節能表現也息息相關。

2021 年日本製鐵 (Nippon Steel) 指稱，中國寶山鋼鐵所生產的無方向性電磁鋼板有侵害到該公司的相關專利，而向中國寶山鋼鐵和日本豐田汽車提出控訴，在當時也成為熱門話題。

浦項鋼鐵目標在 2025 年，要將無方向性電磁鋼板的生產能力提升至 40 萬公噸，是目前產能 (10 萬公噸) 的 4 倍；該公司主要客戶現代汽車、起亞汽車、三星電子、LG 電子的公司高層，也都有出席周五 (22 日) 當天的動工儀式。待生產能力提升之後，浦項鋼鐵也要擴展客源，計畫賣給全球的馬達製造商。

浦項鋼鐵看好電動車發展前景，正在許多領域進行布局，除了馬達材料之外，旗下的浦項化學也致力於電動車用電池的電極材料增產，另外也在阿根廷進行鋰礦開發計畫，盼能藉由提高高附加價值產品比重，來獲取穩定收益。