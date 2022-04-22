〈房產〉全台六都圖書館周邊中古住宅 高雄總圖交易最熱

房仲業者依實價登錄盤點六都具建築特色的圖書館周邊中古住宅交易，中古屋交易量及平均單價，以高雄市立圖書館總館（高雄總圖）最熱，近一年成交 458 件，排名第二是台中國立公共資訊圖書館（台中國資圖）的 386 件，兩者成交平均單價都在 1 字頭。

第三名則是台北市立圖書館北投分館（北投圖書館），近一年 337 件成交。

台慶不動產新灣區 R8 捷運加盟店店東林進欽表示，高雄總圖本身就是南高雄重大公共建設之一，與高雄展覽館、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄軟體園區等亞洲新灣區指標建物串聯，成為受矚目的新聚落。

林進欽並指出，高雄總圖生活圈主幹道為新光路、中華五路、林森四路等，周邊住宅因區段話題不斷、產品多元，林進欽說明，以屋齡 20 年以上的中古大樓、華廈、國宅來說，依格局、樓層、棟別等條件單價會有所不同，普遍總價約落在 800-1500 萬元間可入手，受在地首購族青睞。有些主打中坪數的新成屋，如「名發晶閣」、「福懋悅然」，總價落在 2500-3000 萬元，

至於台中國資圖被譽為「此生必去 1001 所圖書館」、「全球八大獨特圖書館」之一的台中國資圖」 台慶不動產彰銀謙樂加盟店店東吳泓諭指出，台中國資圖進駐對當地有加分作用，不僅改善市容、提升居住環境的質感，搭上鐵路高架化利多，讓台中市不少西區、南屯區民眾選擇輕移民到南區。

在台中國資圖中古屋方面，以屋齡 20 年上下的 3 房大樓產品受家庭客青睞，總價在 900-1200 萬元可輕鬆成家；2 房房型則是許多年輕小資族、新婚夫妻最愛，總價約 700-800 萬元。

吳泓諭認為，南區早期一直被低估，近幾年來因交通大幅改善，舊市區有復甦現象，陸續有新建案推出，具有一定發展潛力，首購族可多參考這裡的物件。



