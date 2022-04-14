〈房產〉北台灣房市首季預售、新成屋推案量 年減2.8%

據市調機構統計，北台灣 2022 年第一季新成屋、預售屋推案量 2732.9 億元，較去年同期減少近 80 億元，年減幅約 2.8％。

住展研發長何世昌表示，首季推案量低於預期，主因除缺工、營造成本高漲，導致推案進度落後外，也與央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查，以及打房五拳等利空政策接連出籠有關，不少指標大案公開進度因此推遲，導致整體案量不增反減。

何世昌指出，雖然今年房市雜聲不斷，預言市場即將反轉的說法與日俱增，但今年第一季因供給量縮，建案銷售仍然穩健。一般而言，單季銷售率如達到 15％以上，市況就屬於安全穩健水位，但今年第一季北台灣各縣市單季銷售率均超過 2 成以上，新竹縣市更飆破 5 成，意味市場仍處變不驚。

調查顯示，台北市今年首季推案量約 700 億元，比去年略減約 1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市今年第一季推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，都超過 100 億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達 100 億元，而信義區則沒有推案，新屋供給量較為緊繃。

新北市今年首季推案量近 1200 億元，年增近 10%，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；不過，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達 374 億元，而推案除了副都心重劃指標大案開出外，舊市區老屋重建案湧現也挹注不少案量。

而在 2021 年的推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，今年第一季反而大熄火，指標案多遞延至房市 520 檔期。

桃園市今年第一季推案量近 500 億元，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近 150 億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與 A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案步伐，以致於供給量急縮。

何世昌指出，原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年首季依舊沒有改善，推案量驟降至約 276 億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過 30%。以大新竹來看，只有竹北推案量 90 億元較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，菁華區可選擇的建案非常有限。

至於宜蘭與基隆等地，因案量基期低，變動幅度較大，都屬於正常狀況。以基隆來說，雖然房價親民，又有基隆捷運定案利多題材，但建商推案意願還是不高，今年供給量水位恐怕比較低迷。