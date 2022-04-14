〈房產〉北市A辦租金攀新高 商辦空置率仍處低檔

商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (14) 日發布 2022 年首季台北辦公室租賃市場報告，受 B 辦租賃需求縮減的影響，台北市優質辦公室市場平均空置率微升至 3.83%，但仍位處低檔區；第一季 A 辦及 B 辦平均租金較去年成長 2.5%，各升至每坪 2945 元及 1858 元。世邦魏理仕研究部預測年底空置率將可維持在 4% 以內。

CBRE 進一步分析台北辦公室租賃市場，當前 A 辦詢問度維持穩定，但是 A 辦空置率僅 3.77%，導致中大型租戶可選擇地點有限，搬遷計畫被迫往後遞延，季內租賃案多為 200 坪以下的小坪數需求。B 辦市場方面，2022 年第一季淨去化量轉呈負值 (-2206 坪)，空置率小幅升至 3.88%，尚屬新冠疫情以來相對低點。

比較台北市各商圈表現，信義基隆區租金行情持續走高，平均 A 辦租金攀上每坪 3394 元，年增率達 2.8%。觀察近半年該區商辦實價登錄租金紀錄，包含台北 101、臺北南山廣場、國泰置地廣場與新光信義金融大樓都有租金單價突破每坪 4000 元的交易，反映出租戶為進駐精華地段、彰顯企業形象和爭取優秀人才，不畏 A 辦租金高漲，預料未來數季信義基隆區頂級 A 辦租賃需求將維持平穩。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，在新冠疫情持續延燒之下，外資企業普遍對於搬遷及租金支出抱持謹慎的態度，短期內大型租賃成交案件將較為零星，2022 年台北市場上搬遷活動將以中小坪數單位為主。據觀察，科技與金融業者對於辦公空間的升級需求較高，且對於租金的承受度也較高，未來數季將持續見到精華地段 A 辦成交每坪 4000 元以上的租金趨勢，預估今年 A 辦平均租金漲幅可達 2%。

近日台灣本土 COVID-19 疫情升溫，單日確診數衝上新高，許多公司隨即因應調整最新工作政策，重啟員工遠距辦公、分流上班措施，靈活辦公蔚為熱門議題。世邦魏理仕最新亞太區租戶調查也顯示，近 7 成的亞太區及台灣受訪企業計畫在未來疫情穩定後，採行混合型辦公模式，將賦予員工選擇工作地點（如遠距或辦公室）的權利。此外，31% 的台灣受訪者有意增加靈活辦公空間的使用，以提供員工更多元的辦公場所，並有利於縮短員工通勤時間。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，自疫情發展以來，企業用戶對於靈活辦公空間的詢問度有增無減，然而在台北辦公室市場空置率持續收斂的情況下，國際靈活辦公業者難以大幅擴張，目前靈活辦公空間占 A 辦總供給比例僅 2.5%，仍有相當的成長空間。相較起來，本土靈活辦公室品牌因其規模及定位等因素，大多承租主要商圈內的 B 辦大樓，加上單點租賃面積較小，市面上可供選擇的物件較為充足，預料中短期內本土靈活辦公空間業者的租賃需求將持續增加，可望為 B 辦市場注入新動能。