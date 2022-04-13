〈房產〉房貸利率連續157個月跌破2% 留意升息循環

面對全球嚴峻的通膨情勢，央行在 3 月升息一碼，並宣告貨幣政策趨於緊縮，未來國內可能也要開始面對一波升息循環，根據五大銀行新承做房貸資料顯示，國內已連續 157 個月房貸利率跌破 2%，國人已經習慣低率環境，加上房貸金額越貸越高，先前央行不斷提醒利率不會永遠這麼低的警示，正要開始應驗。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波通膨情勢越演越烈，國內 3 月消費者物價指數（CPI）年增率 3.27%，連續 8 個月超過 2%，通膨壓力逐漸增溫，加上美國醞釀快速升息與 QE 退場，同時間國內的經濟表現良好，更讓市場有能力去承擔利率調升，未來的一段期間房貸利率重回 2% 以上，似乎也不是甚麼太奇怪的事情。

經過 3 月台灣央行升息後，目前一般房貸利率最低為 1.56%，但申請條件較一般的房貸利率大概在 1.65-1.75%，只要升息 3 次半碼房貸利率可能就會見到 2%，曾敬德指出，市場最擔心的事情不是一次性的升息，而是連續性的「升升不息」，一旦市場大幅升息將會產生許多改變，租金收益型的產品會首當其衝，買方因為資金成本增加，會要求更高的收益率，包括店面等產品，而壽險業因為法規限制，評估不動產投資必須拉高租金收益率，現在已經看到壽險業出走台北，往外尋找高租金收益型的不動產。

至於住宅市場也會產生一定影響，包括民眾購屋時的購買力下滑，房貸族每月支出增加排擠消費，房貸利息增加後「租不如買」的資金成本誘因減少等，另外面對連續性的升息，也會降低民眾的購屋意願與信心。



曾敬德表示，國人已經太習慣低利環境，建議購屋人面對升息循環，一方面可以試算未來升息後的房貸負擔，是否還在承受範圍內，一方面若手上有閒置資金，保守型的民眾可以先償還本金，降低利息負擔。