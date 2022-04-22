SpaceX首次簽定航空網路契約 JSX百架飛機將配備星鏈WiFi服務

太空服務公司 SpaceX 周四表示，已與半私人飛航服務公司 JSX 簽署了首份使用「星鏈」衛星網路提供機上無線網路的協議。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 擁有的 SpaceX 公司，一直在與其他新興衛星公司合作，為商業航空公司提供高速網路。數月來該公司持續與航空公司洽談，商議提供機上星鏈網路。

星鏈網路是 SpaceX 除了企業客戶以外，自幾乎無網路的農村偏郊地區挖掘顧客的一大策略。

SpaceX 將為 JSX 航空公司旗下 100 架飛機配備星鏈終端機，且首架年底前將試飛首架連接星鏈的飛機。JSX 發言人拒絕透露雙方協議的價值金額。

自 2019 年以來，SpaceX 已向低地球軌道發射了約 2000 顆星鏈衛星，雖然網路尚未完全佈署，但已在若干國家以每月 110 美元的價格，使用一台 599 美元的終端機 (約莫披薩盒子大小) 供應數千顧客寬頻網路服務。

SpaceX 已向美國聯邦通訊委員會提出申請，希望可獲准在飛機和輪船上運行星鏈。SpaceX 此前曾在灣流航太 (Gulfstream) 少數噴射客機和軍用飛機上測試過星鏈網路。

JSX 在其官網表示，機上的星鏈網路將免費提供給顧客，且「不需要登入也不需要其他會在系統上留下痕跡的複雜操作。」