〈紐約匯市〉鮑爾再釋鷹訊 美元反彈 離岸人民幣創近7個月新低

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 幾乎確定央行將在下月會議上升息兩碼後，美元指數周四 (21 日) 自一周低點反彈，離岸人民幣受中國經濟增長前景放緩與美中利差縮小影響，創去年 9 月下旬以來最低。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.24%，報 100.63，美元指數在周四交易日內多半走低，但本月迄今已升約 2.3%，有機會寫下去年 6 月以來單月最佳表現。

鮑爾周四再度表達控制通膨的決心，稱將在 5 月會議上討論升息兩碼 (50 個基點) 的決定，他認為，加快升息腳步是恰當的選擇。

鮑爾的言論基本符合市場預期。自下月政策會議起，聯邦基金期貨已將連續三次升息兩碼的預期納入定價，使年底的隱含利率達 2.71%。

Action Economics 認為，市場對 Fed 政策立場日益激進的擔憂加劇，短期內為美國政府債券帶來龐大壓力，且殖利率大幅上升也拖累美股走低，美元是受益者。

歐元從一周高點回落，兌美元匯率微貶 0.02% 至 1.0833 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，因俄烏衝突為家庭和企業帶來壓力，恐將進一步下修歐元區經濟成長前景。

拉加德這番說法，與其他 ECB 官員的鷹派言論形成劇烈對比，德國央行總裁 Joachim Nagel 和拉脫維亞央行總裁 Martins Kazaks 日前預期，ECB 最快第三季就會升息。上述兩位央行總裁均身兼 ECB 理事會成員。

貨幣市場現在預期，歐洲央行 7 月前將升息超過 20 個基點，年底前將升息約 80 個基點。

美元兌加幣微升 0.02% 至 1.2582 加幣，鮑爾放鷹後，加幣自兩周高點回落。不過，貨幣市場也預期今年加拿大央行將大幅升息。加拿大日前才公布 3 月通膨率創逾 30 年新高。

離岸人民幣兌美元續跌，最低一度貶至 6.48 人民幣兌 1 美元，是去年 9 月下旬以來最低。市場認為，人民幣之所以承壓，主要與經濟成長預期放緩與美中債券利差縮小有關。

美元兌日圓升 0.04% 至 128.45 日圓。

截至台灣時間周五 (22 日) 約 6:00 價格：