〈能源盤後〉交易者衡量歐盟禁止俄油可能性 原油收高

原油期貨價格周四 (21 日) 收高，但自盤中高點回落，係因歐盟持續考慮禁止進口俄羅斯原油的前景。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.60 美元或 1.6%，收每桶 103.79 美元，盤中高點達 105.42 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.53 美元或 1.4%，收每桶 108.33 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收近每加侖 3.339 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 3.901 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 6.957 美元。

市場推動力

據報導，歐盟持續趨向最終淘汰俄羅斯進口石油的計畫。雖然英美先前已因俄軍入侵烏克蘭之舉，對俄羅斯石油實施禁令，但因歐洲地區嚴重依賴俄羅斯的能源供應，歐盟切割俄羅斯受阻而行動緩慢。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「比較有可能逐步淘汰俄羅斯石油，就像處理煤炭的方式一樣。逐步淘汰將使貿易流有時間以更有序地調整，因此與立即禁令相比，可以縮限對價格的影響。」

美財長葉倫 (Janet Yellen) 周四在新聞發布會上表示，歐盟必須結束對俄羅斯能源的依賴，但也警告，全面禁止自俄羅斯進口能源將導致歐洲價格大幅上漲。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，葉倫意識到全面禁止俄羅斯石油和天然氣可能會對歐洲經濟產生不良後果。此外，美國蒸餾油庫存已經下降至危險水準，為 2008 年以來的最低水準，如果俄羅斯切斷對歐洲的蒸餾油供應，就會進一步耗損美國供應量。

美國與其盟國競相向烏克蘭提供更重型的武器，以應對俄軍對烏克蘭東部工業區的進攻。俄方表示，已提交停戰條件的草案。英國國防部評估，俄羅斯可能希望趕在 5 月 9 日勝利日慶祝儀式前，向國人展示其重大成功。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，目前石油的上漲趨勢「不僅受到俄羅斯石油突然撤出，產量隨及下降的支撐，利比亞也發生出貨問題，哈薩克斯坦 (Kazakhstan) 油管維修時間拉長。」

據路透社報導，利比亞國家石油公司周三表示，由於主要油田和出口碼頭遭封鎖，每天損失 55 萬桶石油產量。

但與此同時，「美國的石油生產商似乎正在加緊努力。」Kuptsikevich 說。

根據能源資訊署 (EIA) 數據，美國上周 (4/15 止) 國內石油總產量增加 10 萬桶，達到 1190 萬桶 / 日，為 2020 年 5 月 1 日止當周以降最大單周產量水準。

EIA 周四公布，上周美國天然氣供應量增加了 530 億立方英呎，高於預期。

根據 S&P Global Commodity Insights，能源市場分析師 Marshall Steeves 先前預期，上周美國天然氣供應量增加 330 億立方英呎。