〈貴金屬盤後〉黃金期貨連三日收低 續徘徊一周低點

黃金期貨周四 (21 日) 連續三個交易日下跌，從周一 (18 日) 每盎司超過 2000 美元的高點繼續回落，徘徊於一周低點，白銀、鉑金和鈀金期貨均走低，銅期貨逆勢攀揚。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 7.40 美元或 0.4%，收每盎司 1948.20 美元，本周迄今已跌 1.4%。

5 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 65 美分或 2.6%，收每盎司 24.621 美元，本周迄今已跌逾 4%。

CMC Marktes UK 市場分析師 Michael Hewson 表示，過去幾天的股市基調略微走強，加上殖利率上升，削弱了黃金的部分光芒。

Zaner 分析師也稱， 實質殖利率本周轉正，加上聯準會 (Fed) 的鷹派言論，降低了黃金和白銀的吸引力。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四出席國際貨幣基金 (IMF) 會議時再度暗示將於下月升息 50 個基點，並稱對他來說，加快升息腳步是適合的。

鮑爾這番言論也帶動美元反彈，周四紐約尾盤，美元兌一籃子貨幣自一周低點回升，小漲 0.2%。

Zaner 分析師表示，美元昨日急貶幾乎沒有為黃金和白銀價格的跌勢帶來緩衝效應，凸顯出場外的購買興趣嚴重不足。

儘管如此，隨著俄烏衝突持續延燒，投資人的避險需求仍為金價帶來支撐。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周四聲稱已解放烏克蘭東部港口城市馬立波(Mariupol)，並下令對當地的亞速鋼鐵廠採取「圍而不攻」的戰術。預計該廠內還有約 2000 名烏軍。

英國國防部周四表示，俄國很可能希望在 5 月 9 日的勝利日之前展示重大戰果。

SPI 資產管理公司分析師 Stephen Innes 表示，隨著交易員將重點放在 5 月 9 日的勝利日，金價可能繼續獲得支撐。

Innes 說：「許多人預期這段時間的衝突會大幅增加，在這個重要節日的前後，俄羅斯在扭轉戰局上面臨越來越多壓力，我們應該期待盟國在未來幾天宣布更多對俄制裁，這應該有利於黃金。」

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