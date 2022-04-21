無視聯準會將加速升息 金價今年漲近7% 避險需求是主因

雖然美債殖利率攀升、美元走強，但這對投資者今年持有黃金的打擊輕微，金價今年以來已上漲近 7%。

分析師認為，這是由於政治與經濟風險，造成避險資產的需求強勁，在市場悲觀情緒上升之際，黃金還是針對高通膨與低成長的良好避險工具。

麥格理集團金屬策略主管 Marcus Garvey 表示，市場質疑聯準會在提高利率同時，能夠讓經濟軟著陸的能力，金價走勢在很大程度上反映了這一點。

瑞銀集團分析師 Joni Teves 認為，俄羅斯入侵烏克蘭後，地緣政治不確定性增加，也促使不太擔心實際利率上升的投資人，進行戰略投資組合多元化。

全球經濟前景仍不明朗，烏克蘭戰爭和中國持續抗擊新冠疫情的封鎖措施，削弱了疫情後的強勁復甦。衝突的任何升級，都可能進一步提升黃金的吸引力。對俄羅斯的制裁也可能預示著一種更深遠的轉變，這種轉變正在支撐金價。

瑞士信貸集團 Zoltan Pozsar 等分析師預計，俄羅斯央行大約一半的外匯儲備被沒收，將催生一種新的貨幣模式，黃金將在其中發揮更大的作用。

Invesco 全球市場策略師 David Chao 指出，目前的金價與通膨及殖利率攀高的關連不大，更多影響來自地緣政治風險和俄羅斯央行的轉向，但黃金沒有升得更多，令人有些驚訝。

西方市場將全球第二大黃金生產國俄羅斯列入黑名單，可能也會產生一定影響。

不過，對部分觀察人士來說，有跡象表明黃金的漲勢可能很快就會結束。寶盛集團分析師 Carsten Menke 發布報告指出，假設烏克蘭戰爭沒有惡化，避險投資者對黃金的需求應該會消退。