鉅亨美股雷達：Fed鮑爾將發表談話 特斯拉盤前漲近7%

美股重要看點：

Fed 主席鮑爾將發表談話。美國將公布上周初領失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.877%，美股期貨週四 (21 日) 上揚，道瓊期貨漲 0.64%，標普 500 期貨漲 0.81%，那斯達克 100 期貨漲 1.12%。

投資人將密切關注鮑爾的談話，以尋找有關 Fed 為控制通膨而積極收緊貨幣政策計畫的更多線索。

聯準會（Fed）周三（20 日）公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，雖然美國經濟從 2 月至 4 月初以溫和速度擴張，但企業受高通膨與勞力短缺的影響幾乎沒有緩解，此外再加上地緣政治情勢，讓未來經濟成長前景蒙上陰影。

Fed 在 3 月自 2018 年以來首次升息，官員們表示為應對 40 年以來最高通膨，將「迅速」升息至既不刺激也不放緩經濟的「中性」利率水準（預估約 2.4% 左右），目前正在討論是否要將利率調升至中性水準或以上。

有部分官員曾表示，他們對 5 月升息 2 碼（50 基點）持開放態度，貨幣市場已經完全消化升息影響。聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）日前曾表示，如果有必要，不應排除升息 3 碼（75 基點）的可能，但這並非他原本預期。

俄烏戰爭仍然是投資人關注的焦點，衝突的第二階段集中在烏克蘭東部的頓巴斯地區，已經全面展開。

美國周三（21 日）公布新一輪對俄羅斯制裁，包括一家主要的商業銀行與加密貨幣挖礦公司，此外還有俄國寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）為首的 40 多人與實體。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 17.5，前值 18.5

美國 4 月費城 Fed 製造業指數，預估 20，前值 27.4

重要個股動態：

面對俄烏戰爭和中國疫情帶來的阻力，特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 仍公布亮眼的第一季財報，受電動車漲價和銷量成長驅動，營收較去年同期增逾八成，獲利和汽車毛利率均創紀錄新高，週四 (21 日) 盤前股價上漲近 7%。

特斯拉月初公布 Q1 交車量達 31 萬輛，年增 68%，Model 3 和 Model Y 就占了總交車量的 95%，達 29.5 萬輛。

觀察業務表現，特斯拉 Q1 汽車業務營收為 168.6 億美元，年增 87%，汽車毛利率自去年 Q1 的 26.5% 升至 32.9%，創下紀錄新高。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯合航空 (United Airlines) 母公司聯合大陸控股 (UAL-US) 周三 (20 日) 盤後公布財報，第 1 季陷入連九季虧損且金額超過市場預期，但由於乘客回流、票價調漲，看好第 2 季和全年都將轉盈，成為繼達美航空之後又一家預期轉盈的航空業者。

聯合航空 2022 會計年度第 1 季虧損 13.8 億美元，經調整後的每股虧損 4.24 美元，較去年同期的每股虧 7.5 美元明顯改善，儘管仍遜於分析師預估的每股虧 4.22 美元。

聯合航空的主管相當看好前景，預估第 2 季和全年都將由虧轉盈，是 2019 年以來首見，象徵航空業走到疫情復甦階段的轉捩點。達美航空 (DAL-US) 上周也發布亮麗財測，預告第 2 季和全年有望恢復獲利。

UAL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

億萬富豪艾克曼 (William Ackman) 周三 (20 日) 三個月前押注 Netflix 11 億美元，但在這家串流巨擘出現訂戶 10 年來首見流失、股價單日暴跌逾三成之後，他選擇脫手賣出，認賠至少 4.3 億美元。

Netflix 周二盤後公布，第 1 季訂閱用戶減少 20 萬，第 2 季可能再減少 200 萬戶，消息導致該股周三暴跌 35% 至每股 226.19 美元，成為標普 500 和那斯達克 100 指數今年來表現最差的個股。以收盤價計算，艾克曼持股價值剩約 7 億美元。

艾克曼執掌的潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 周三表示，已把三個月前買進的 310 萬股 Netflix 股票賣出。