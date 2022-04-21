Netflix雪崩35% 市值蒸發逾500億美元 今年迄今跌幅超過62%

由於財報和財測不利的雙重打擊之下，美國串流影音巨擘 Netflix 週三 (20 日) 慘崩 35.12% 至每股 226.19 美元，市值蒸發逾 500 億美元，今年迄今跌幅超過 62%，為 2022 年迄今標普指數表現最差的成分股。華爾街投行認為，Netflix 開鍘「寄生帳號」企圖力挽狂瀾，可能為時已晚。

截止 3 月 31 日的一季，Netflix 流失付費訂戶高達 20 萬人，十多年來首見退訂潮， Netflix 悲觀預測第二季將進一步流失 200 萬訂閱戶，目前 Netflix 在全球有會員約 2.22 億，此消息拖累 Netflix (NFLX-US) 週三股價慘崩。其他串流媒體概念股躺平一片，Roku (ROKU-US) 大跌 6.17%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.58%。

Netflix 開鍘「寄生帳號」為時已晚？

在致股東信中，Netflix 將大量家庭共享帳戶列為造成營收增長逆風的關鍵因素之一，Netflix 估計有超過 1 億個家庭使用共享密碼觀看內容，其中超過 3000 萬個家庭位於美加地區，有幾乎三分之一的使用 Netflix 的家庭不為此付費。

Netflix 打算開鍘「寄生帳號」，將對那些家庭之外共享密碼的使用者收取額外費用，今年年初 Netflix 已在哥斯大黎加、秘魯和智利測試，並暗示最快 2023 年將在全球範圍打擊帳號共享行為。

Morningstar 股票分析師 Neil Macker 表示，共享密碼在串流媒體平台中司空見慣，許多公司將其視為推動增長的一種方式。Netflix 的聲明讓一些人想知道是什麼促使該公司改變主意，以及競爭對手是否會效仿。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 指出，市場已經完全飽和了，Netflix 此舉這是一種絕望的行為。

Netflix 打算開鍘「寄生帳號」，將對那些家庭之外共享密碼的使用者收取額外費用 (圖片：AFP)

Pachter 稱，在過去的幾年裡，由於投資人對 Netflix 付費訂戶數量持樂觀態度，Netflix 股價之前一直在飆升，但現在串流媒體正在失去會員，公司股票也受到重擊，這促使公司高層尋找新的方式來激勵投資人。

Guggenheim Partners 分析師 Michael Morris 認為，今年 Netflix 提高每月月費之後，可能會面臨越來越多的付費會員流失。Pachter 直言，這些用「寄生帳號」的人不會願意付費。

Macker 提到，Netflix 的競爭對手將密切關注此舉，如果實驗成功並且 Netflix 沒有看到明顯的會員流失或影響，競爭對手可能跟進，但這可能還需要一段時間，特別是如果使用者對這種變化不太滿意的話。

Netflix 面臨的挫敗可能是串流媒體行業的一個警訊

串流市場競爭越來越激烈，Disney+、Apple TV+、亞馬遜 Prime、HBO Max 以及 Paramount+ 等競爭對手都在搶食串流市場大餅，隨著後疫情時代，人們宅在家的時間變少，市場需求趨向飽和，潛在顧客變少。

串流市場需求趨向飽和，潛在顧客變少 (圖片：AFP)

根據尼爾森數據，去年美國人觀看串流影音內容足以填補近 1500 萬年的時間。

GlobalData 分析師 Charlotte Newton 表示，很明顯，隨著生活恢復正常，串流媒體服務正在花更多成本，追逐越來越少的付費訂戶，這些公司調整其期望並改進影音內容，以防止用戶進一步流失。

巴克萊分析指出，Netflix 財報開始顯示串流市場進入成熟期的跡象，這凸顯實際串流媒體和市場規模的更大問題。

LightShed Partners 分析師 Rich Greenfield 表示，從長遠來看，串流媒體市場可能仍然是一個巨大的市場，但未來幾年可能會很艱難，無論如何，它看起來獲利空間要低得多，這對每個人來說都是一個問題。