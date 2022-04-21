Netflix雪崩35% 市值蒸發逾500億美元 今年迄今跌幅超過62%

由於財報和財測不利的雙重打擊之下，美國串流影音巨擘 Netflix 週三 (20 日) 慘崩 35.12% 至每股 226.19 美元，市值蒸發逾 500 億美元，今年迄今跌幅超過 62%，為 2022 年迄今標普指數表現最差的成分股。華爾街投行認為，Netflix 開鍘「寄生帳號」企圖力挽狂瀾，可能為時已晚。
截止 3 月 31 日的一季，Netflix 流失付費訂戶高達 20 萬人，十多年來首見退訂潮， Netflix 悲觀預測第二季將進一步流失 200 萬訂閱戶，目前 Netflix 在全球有會員約 2.22 億，此消息拖累 Netflix (NFLX-US) 週三股價慘崩。其他串流媒體概念股躺平一片，Roku (ROKU-US) 大跌 6.17%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.58%。
Netflix 開鍘「寄生帳號」為時已晚？
在致股東信中，Netflix 將大量家庭共享帳戶列為造成營收增長逆風的關鍵因素之一，Netflix 估計有超過 1 億個家庭使用共享密碼觀看內容，其中超過 3000 萬個家庭位於美加地區，有幾乎三分之一的使用 Netflix 的家庭不為此付費。
Netflix 打算開鍘「寄生帳號」，將對那些家庭之外共享密碼的使用者收取額外費用，今年年初 Netflix 已在哥斯大黎加、秘魯和智利測試，並暗示最快 2023 年將在全球範圍打擊帳號共享行為。
Morningstar 股票分析師 Neil Macker 表示，共享密碼在串流媒體平台中司空見慣，許多公司將其視為推動增長的一種方式。Netflix 的聲明讓一些人想知道是什麼促使該公司改變主意，以及競爭對手是否會效仿。
Wedbush 分析師 Michael Pachter 指出，市場已經完全飽和了，Netflix 此舉這是一種絕望的行為。
Pachter 稱，在過去的幾年裡，由於投資人對 Netflix 付費訂戶數量持樂觀態度，Netflix 股價之前一直在飆升，但現在串流媒體正在失去會員，公司股票也受到重擊，這促使公司高層尋找新的方式來激勵投資人。
Guggenheim Partners 分析師 Michael Morris 認為，今年 Netflix 提高每月月費之後，可能會面臨越來越多的付費會員流失。Pachter 直言，這些用「寄生帳號」的人不會願意付費。
Macker 提到，Netflix 的競爭對手將密切關注此舉，如果實驗成功並且 Netflix 沒有看到明顯的會員流失或影響，競爭對手可能跟進，但這可能還需要一段時間，特別是如果使用者對這種變化不太滿意的話。
Netflix 面臨的挫敗可能是串流媒體行業的一個警訊
串流市場競爭越來越激烈，Disney+、Apple TV+、亞馬遜 Prime、HBO Max 以及 Paramount+ 等競爭對手都在搶食串流市場大餅，隨著後疫情時代，人們宅在家的時間變少，市場需求趨向飽和，潛在顧客變少。
根據尼爾森數據，去年美國人觀看串流影音內容足以填補近 1500 萬年的時間。
GlobalData 分析師 Charlotte Newton 表示，很明顯，隨著生活恢復正常，串流媒體服務正在花更多成本，追逐越來越少的付費訂戶，這些公司調整其期望並改進影音內容，以防止用戶進一步流失。
巴克萊分析指出，Netflix 財報開始顯示串流市場進入成熟期的跡象，這凸顯實際串流媒體和市場規模的更大問題。
LightShed Partners 分析師 Rich Greenfield 表示，從長遠來看，串流媒體市場可能仍然是一個巨大的市場，但未來幾年可能會很艱難，無論如何，它看起來獲利空間要低得多，這對每個人來說都是一個問題。