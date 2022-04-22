【袁志峰專欄】本地股份可跑贏中資股

今日推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $9.16



1) 股市前景

受人民幣兌美元匯率持續下跌及 A 股急瀉拖累，昨日港股繼續回調。恒指、國指及恒生科指皆連跌 3 日，累挫 3.9%、5.7% 及 7.6%。南向資金連續 2 日淨賣出，主要沽售中海油 (883) 及中移動(941)。國內股市表現疲弱，上証指數連跌 5 日，累瀉 4.5%。筆者認為人民幣轉弱可能會持續，短線而言，港股易跌難升。考慮香港疫情已受控，預期本地股份可跑贏中資股。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，2021 年度收入及盈利分別按年增長 24% 及 13%，每股盈利增 13% 至 1.35 元，每股股息增 13% 至 0.405 元，派息比率約 30%。新簽合約額按年增 26% 至 1400 億元。今年首季度，包括應佔合營企業的總營業額及經營溢利達 180 億元及 29 億元，分別按年增 26% 及 21%，期內新簽合約額按年增 47% 至 450 億元，約為全年目標新簽合約額 1600 億元的 28%。現價對應 2021 年度市盈率 6.8 倍，股息率 4.4 厘，估值便宜。建議買入，目標價 10.5 元，止損價 8.7 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 164 點，早段跌幅曾收窄至 24 點，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 461 點至 20484 點，收報 20682 點，跌 262 點或 1.3%。成交額按日增 22% 至 1201 億元，3 月份日均成交額 1747 億元。港股通南向資金淨賣出約 22 億元 ，美團 (3690)、安踏體育(2020) 及中國銀行 (3988) 錄得 11.1、2.4 及 2.1 億元淨買入，騰訊 (700)、中海油(883) 及中移動 (941) 錄得 8.4、4.4 及 4.4 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 46 億元，3 月淨買入 489 億元。

藍籌股 24 升 39 跌 3 持平。匯豐 (5) 升近 2%，為升幅最大藍籌。申洲國際 (2313)、創科實業(669)、電能實業(6) 及中電控股 (2) 升逾 1%。海底撈 (6862) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、京東(9618)、阿里健康(241) 及信義光能 (968) 跌逾 6%。碧桂園 (2007) 及金沙中國 (1928) 跌逾 5%。騰訊 (700) 及小米 (1810) 跌逾 4%。瑞聲科技 (2018)、比亞迪(1211) 及吉利汽車 (175) 跌 3%。銀河娛樂 (27)、碧桂園服務(6098) 及中海油 (883) 跌逾 2%。

恒生科指跌 3.5%，收報 3990 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股跌領跌，京東 (9618) 跌逾 6%，美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 4%，阿里 (9988)、騰訊(700)、網易(9999) 及百度 (9888) 跌逾 3%。萬國數據 (9698) 跌逾 10%，為跌幅最大成份股。金山軟件 (3888) 跌 6%。京東健康 (6618)、阿里健康(241) 及平安好醫生 (1833) 跌 4%-6%。閱文集團 (772)、嗶哩嗶哩(9626)、小鵬汽車(9868) 及理想汽車 (2015) 跌逾 4%。金蝶國際 (268) 跌近 4%。ASM 太平洋 (522) 及舜宇科技 (2382) 升近 2% 及 1%，是唯一上升成份股。

板塊方面，本地銀行及公用股逆市上升。濠賭、汽車、光伏、火電、內房、物管、航運、軟件及線上醫療股跑輸大市， 跌幅居前。永利澳門 (1128) 及澳博控股 (880) 跌 8% 及 6%。長城汽車 (2333) 跌逾 6%。保利協鑫能源 (3800)、信義光能(968) 及福萊特玻璃 (6865) 跌 4%-9%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 4%-7%。旭輝控股 (884) 及碧桂園 (2007) 跌逾 6% 及 5%。融創服務 (1516)、雅生活服務(3319) 及華潤萬象生活 (1209) 跌 3%-4%。太平洋航運 (2343) 及中遠海控 (1919) 跌逾 5% 及 3%。

周四上証指數低開 0.4%，全日輾轉回落至收盤，最多曾跌 2.6%，收報 3079.81 點，跌 2.3%。深証成指跌 2.7%，科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 9 億元，4 月以來累積淨賣出 56 億元，3 月淨賣出 451 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電引述知情人士透露，中國海洋石油集團、中國石油天然氣集團和中國石油化工集團正聯合與殼牌談判，涉及收購殼牌在薩哈林 2 號 (Sakhalin-2) 液化天然氣項目的 27.5% 權益。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，殼牌表示將退出俄羅斯業務。(信報)

香港失業率持續上升，餐飲業失業率升至 11%。政府統計處公布，本港今年 1 月至 3 月經季節性調整的失業率升至 5%，較去年 12 月至 2 月的 4.5%，上升 0.5 個百分點，遜於市場預期升 4.8%。(信報)

4) 個股訊息

中國移動 (941) 公布，截至 3 月底止，今年首季股東應佔利潤 256 億元(人民幣．下同)，按年上升 6.5%。營運收入 2273 億元，按年增長 14.6%。移動 ARPU 為 47.5 元，按年增長 0.3%。(信報)

中國聯通 (762) 公布，今年第一季盈利 46.34 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 20.6%。營業收入 890.22 億元，按年增加 8.2%。(信報)

京東集團 (9618) 公布，正在考慮宣派及派付特別現金股息。若董事會決定進行，宣派股息將於下月 4 日或前後以董事會決議通過。(信報)



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