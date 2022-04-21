〈財報〉疫後復甦期！聯合航空看好今年將轉盈 盤後漲逾7%

聯合航空 (United Airlines) 母公司聯合大陸控股 (UAL-US) 周三 (20 日) 盤後公布財報，第 1 季陷入連九季虧損且金額超過市場預期，但由於乘客回流、票價調漲，看好第 2 季和全年都將轉盈，成為繼達美航空之後又一家預期轉盈的航空業者，盤後應聲跳漲逾 7%。

聯合航空 2022 會計年度第 1 季虧損 13.8 億美元，經調整後的每股虧損 4.24 美元，較去年同期的每股虧 7.5 美元明顯改善，儘管仍遜於分析師預估的每股虧 4.22 美元。

同期營收報 75.7 億美元，略低於分析師所估的 76.8 億美元，比 2019 年第 1 季低 21%，但比去年同期大增逾一倍。

聯合航空的主管相當看好前景，預估第 2 季和全年都將由虧轉盈，是 2019 年以來首見，象徵航空業走到疫情復甦階段的轉捩點。達美航空 (DAL-US) 上周也發布亮麗財測，預告第 2 季和全年有望恢復獲利。

聯合航空執行長 Scott Kirby 說，目前商業旅遊和休閒的機票預訂都很強勁，「我在航空業待了 30 年，從未看過... 需求出現這種如同曲棍球桿的突發性成長。有明確的證據顯示，第 2 季將是我們業務的轉捩點」

聯合航空預估第 2 季營收將改寫公司單季歷史紀錄，營業利潤率達 10%，而且由於票價調漲抵銷增加的費用，每座位里程單位營收 (revenue per available seat mile，TRASM) 將比 2019 年成長 17%。

2022 全年也有望獲利，但聯合航空並未提供具體數字。FactSet 分析師在財報發布前，預測該公司今年將虧損近 9 億美元，或每股虧損 2.52 美元。

優異的財測帶動聯合航空盤後勁揚，截稿前漲 7.67%。該股周三稍早收高 1.2% 至每股 46.52 美元。

航空業展開復甦之際，高漲的油價卻帶來隱憂。在周三發布的財測中，聯合航空表示第 2 季支付的燃料價格將逼近每加侖 2.88 美元，遠高於三個月前預測的 2.51 美元。該公司 2019 年支付的燃料價格平均每加侖 2.05 美元，去年為 1.74 美元。

摩根大通分析師上周表示，聯合航空近期的逆風來自高燃料價格，但認為經濟將保持穩定趨勢，燃料價格也會在今年稍晚下跌。