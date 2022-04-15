封城至今已停工3周 特斯拉上海廠損失產量近4萬

疫情導致上海全市封鎖後，特斯拉上海工廠迄今已停工 3 周，若以日產能約 2,100 輛電動車來計算，自 3 月 28 日停產以來，特斯拉損失產量已接近 4 萬輛。

特斯拉去年 Q4 的全球產量達 30.5 萬，這代表自停工以來損失的產量，約占 Q4 產量的 13%。

上海確診數連日創新高，幾乎沒有跡象顯示情況何時改善，當地多數地區人口行動依然受限，供應鏈斷線、民間斷糧危機延燒。

近期產線中斷，是特斯拉 2019 年底啟用上海工廠以來最長的一次，而且比 2020 年剛爆發新冠疫情，與後續晶片缺貨時的情況還要糟糕。

小鵬汽車 (XPEV-US) 執行長何小鵬周四 (14 日) 於微信發文表示，若上海和周邊供應鏈企業無法找到動態復工復產的方式，中國所有電動車製造商可能被迫在 5 月停產。

JL Warren Capital 創辦人兼執行長 Junheng Li 也稱，她預估特斯拉在 5 月的第 1 周復工，基於這項預期，特斯拉損失的產量可能達到 8.4 萬輛。

Li 說，一旦周邊城市也被封鎖，損失產量可能更大，因為這會影響到汽車零件供應，特斯拉也可能分階段復工，復工後產能取決於零件供應量。

知情人士表示，特斯拉已開始對部分員工進行調查，研究是否有可能在封閉系統下運作，員工是否能離開自己的公寓。

上海疫情延燒下，包含福斯汽車 (Volkswagen AG)、博世 (Robert Bosch GmbH) 在內等大型汽車製造商均轉向封閉運行，這代表工人必須住在工廠，並接受定期檢測，但福斯的生產狀況並沒有因此改善，由於零件供應不足，即使工廠具備足夠人力，也沒辦法組裝汽車。

Li 表示，中國對清零政策的堅持，迫使更多跨國企業重新思考在中國的策略，只要病毒還是存在，且中國不放棄清零，這些企業可能撤銷甚至暫停在中國的擴張計畫。