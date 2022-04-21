〈紐約匯市〉美元回落 日圓自20年谷底反彈 澳幣紐元勁揚逾1%

隨著美債殖利率下跌，美元指數周三 (20 日) 自兩年高點回落，歐元、英鎊等主要貨幣強彈，澳幣和紐幣雙雙漲逾 1%，日圓也自 20 年低點回升，日本央行 (BOJ) 稍早再度祭出無限量購債。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.66%，報 100.30，盤中最高達 101.04，最低 100.22。

市場對日本政府和央行口頭干預匯率的緊張情緒加劇，加上對即將舉行的美日財長雙邊會談臆測不斷，使交易員紛紛減少對日圓的空頭押注。

美元兌日圓自 20 年高點回落，貶 0.78% 至 1 美元兌 127.93 日圓，日圓自 20 年低點反彈。

道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 說：「許多人將 130 視為關鍵水平，但我們認為 135 更可怕。」他認為，美元兌日圓這次的漲勢，打破了廣場協議 (Plaza Accord) 後的數十年趨勢線，並暴露出 150 的上行潛能。

為了壓低 10 年期日債殖利率，日本央行周二再度宣布實施無限量購債，將以 0.25% 的固定殖利率無限量購買 10 年期公債。

美元兌日圓走貶之際，美債殖利率也出現回落，在稍早觸及 3% 的三年高點後，美國 10 年期公債殖利率跌至 2.838%。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 表示，美債殖利率下滑，為美元兌日圓自高處回落提供原因，同時也構成歐元兌美元反彈的理由，後者也對殖利率變動較敏感。

在央行官員預期最快 7 月升息後，歐元尾盤走高，歐元兌美元升 0.55% 至 1.0848 美元。

歐洲央行 (ECB) 理事會成員 Martins Kazaks 表示，7 月升息是可能的，央行正一步步走在政策正常化的道路上，稱漸進不代表步調緩慢。

隨著美債殖利率回落和美元走軟，澳幣、加幣和紐元一併走高，澳幣兌美元升 0.97% 至 0.7447 美元，紐幣兌美元升 1.12% 至 0.6806 美元，美元對加幣貶 0.97% 至 1.2493 加幣。

澳幣的走勢也反映澳洲央行 (RBA)4 月會議記要的鷹派基調，隨著通膨升溫與薪資加快成長的證據越來越多，央行可能將首次升息的時間點往前移。

截至台灣時間周四 (21 日) 約 6:00 價格：