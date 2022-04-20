〈台幣〉股匯不同調 連4貶收29.249元

台北股匯今 (20) 日表現不同調，外資持續買超台股，大盤強勢站上 17100 點，但新台幣兌美元匯率一度貶破 29.3 元關卡，創下近一年七個月新低，終場貶勢收斂，收在 29.249 元，貶值 1.9 分，為連 4 貶，台北及元太外匯市場總成交值 14.395 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 29.24 元開盤，隨即湧現大量美元買盤，由於美國 10 年期公債殖利率衝破 2.9%、直逼 3 字頭，吸引外資、本土資金流出，新台幣匯價一度貶至 29.31 元，貶值 8 分，為 2020 年 9 月下旬以來的最低點。

新台幣匯率近來貶不停、持續探底，在中央銀行全場緊盯、適時介入調節下，終場以 29.249 元作收，小貶 1.9 分，台北外匯市場成交金額 10.27 億美元，元太外匯市場成交金額 4.125 億美元。

台股方面，電子族群持續走揚，雖然盤中遭遇亂流翻黑，但隨著金融股回穩，加上台指期結算，尾盤空單回補推升買盤往上，加權指數終場上漲 155 點，收全場最高 17148 點，外資加碼買超 30.72 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，人民幣今天重貶 0.59%，主要受到中國宣布貸款市場報價利率 (LPR) 維持不變，日圓貶值 0.47%，新加坡幣貶 0.14%，新台幣貶 0.06%，歐元則升值 0.07%、韓元升值 0.06%。